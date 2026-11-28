Η φάση των ομίλων του Κυπέλλου στο NBA ολοκληρώθηκε και πλέον είναι γνωστές οι οκτώ ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα των προημιτελικών περιλαμβάνει τέσσερις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, ενώ το οικονομικό κίνητρο για τους παίκτες παραμένει σημαντικό.

Στην Ανατολική Περιφέρεια, την παρουσία τους στην επόμενη φάση εξασφάλισαν οι Πίστονς, Χοκς, Σίξερς και Σέλτικς, ενώ από τη Δύση, την οκτάδα συμπληρώνουν οι Μάβερικς, Μπλέιζερς, Γκρίζλις και Σπερς.

Οι Μάβερικς ήταν η μοναδική ομάδα που ολοκλήρωσε αήττητη τις υποχρεώσεις της στους ομίλους, με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, έπειτα από την εντυπωσιακή ανατροπή από το -21 στον αγώνα με τους Σανς. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κούπερ Φλαγκ.

Στην Ανατολή, οι Πίστονς πήραν την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου, υπερισχύοντας στην ισοβαθμία με τους Ράπτορς και τους Μάτζικ. Οι Χοκς, από την πλευρά τους, εξασφάλισαν την πρόκριση με δραματικό τρόπο, επικρατώντας των Σέλτικς με 87-86.

Παρά την ήττα τους, οι Σέλτικς βρήκαν θέση στα προημιτελικά ως η καλύτερη δεύτερη ομάδα της Ανατολής, χάρη στη διαφορά πόντων (+67). Πίσω τους έμειναν οι Ράπτορς (+34), οι Χιτ (+28) και οι Μάτζικ (-1).

Στα αξιοσημείωτα της οκτάδας βρίσκεται κι η παρουσία των Σίξερς, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να επιστρέφει στα προημιτελικά του NBA Cup. Ο Αμερικανός σταρ είχε κατακτήσει την πρώτη έκδοση της διοργάνωσης, το 2023, με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς.

Στη Δύση, οι Σπερς πήραν το τελευταίο εισιτήριο μέσω της wild card, πετυχαίνοντας μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στους Λέικερς. Το Σαν Αντόνιο βρέθηκε πίσω με 20 πόντους, αλλά κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει τη νίκη (99-96). Ο Στεφόν Καστλ είχε 26 πόντους, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά πρόσθεσε 25 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Την πρώτη θέση στον όμιλό τους κατέκτησαν και οι Γκρίζλις, μετά τη νίκη τους απέναντι στους Τίμπεργουλβς, ενώ οι Τρέιλ Μπλέιζερς εξασφάλισαν την πρόκριση με το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, μάλιστα, το ζευγάρι του Πόρτλαντ με το Μέμφις, καθώς ο Τζα Μοράντ θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του.

Από την άλλη πλευρά, οι περσινοί κάτοχοι του τροπαίου, Νιου Γιορκ Νικς, δεν θα έχουν την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον τίτλο τους. Η ήττα με 108-105 από τους Μαϊάμι Χιτ τούς άφησε εκτός συνέχειας, με απολογισμό μίας νίκης και τριών ηττών στη φάση των ομίλων.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως οι Πίστονς, οι Σίξερς και οι Γκρίζλις θα βρεθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στα νοκ άουτ του NBA Cup.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του NBA Cup

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου

Χοκς – Σίξερς (Σάββατο 5/12, 02:00)

Μάβερικς – Σπερς (Σάββατο 5/12, 04:30)

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

Πίστονς – Σέλτικς (Κυριακή 6/12, 02:30)

Μπλέιζερς – Γκρίζλις (Κυριακή 6/12, 05:00)

*Οι προημιτελικοί θα κριθούν σε μία αναμέτρηση, με τις τέσσερις ομάδες που θα πάρουν τη νίκη να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στα ημιτελικά.

Τα χρηματικά έπαθλα του NBA Cup

Πέρα από το αγωνιστικό διακύβευμα, οι ομάδες έχουν ένα επιπλέον κίνητρο για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο μακριά στη διοργάνωση, καθώς προβλέπονται σημαντικά χρηματικά έπαθλα για τους παίκτες.

Συγκεκριμένα, όσοι αποκλειστούν στα προημιτελικά θα λάβουν 60.499 δολάρια ο καθένας. Το ποσό για τους παίκτες των ομάδων που θα σταματήσουν στα ημιτελικά ανέρχεται στα 120.997 δολάρια, ενώ οι φιναλίστ θα εισπράξουν από 241.994 δολάρια.

Το μεγαλύτερο έπαθλο προορίζεται, φυσικά, για τους νικητές. Κάθε παίκτης της ομάδας που θα κατακτήσει το NBA Cup θα λάβει 604.985 δολάρια. Για όσους έχουν two-way συμβόλαια προβλέπεται το μισό ποσό.

Ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, στο Hinkle Fieldhouse της Ιντιανάπολης, εκεί όπου θα αναδειχθεί ο νέος κάτοχος του τροπαίου.