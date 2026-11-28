Ο Λορέντζο Πιρόλα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον δύο σημαντικών ομάδων της Serie A. Όπως αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, τόσο η Ρόμα όσο και η Λάτσιο έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στον στόπερ του Ολυμπιακού, έχοντας μάλιστα προχωρήσει σε ερωτήσεις για την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σκίρα, ο 23χρονος αμυντικός βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πατρίδα του, ενώ ο εκπρόσωπός του, Πέπε Ρίζο, έχει αναλάβει να δουλέψει την υπόθεσή του.

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Πιρόλα το καλοκαίρι του 2024 από τη Σαλερνιτάνα, καταβάλλοντας τρία εκατομμύρια ευρώ. Από τότε, ο Ιταλός έχει καταγράψει 82 συμμετοχές με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, ενώ στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έχει αγωνιστεί σε 16 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.