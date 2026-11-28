Ολυμπιακός: Ρόμα και Λάτσιο εξετάζουν την περίπτωση του Πιρόλα – Όσα αναφέρουν στην Ιταλία
Οι δύο ομάδες της Ρώμης, Ρόμα και Λάτσιο, ζήτησαν πληροφορίες για τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού, Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να φέρεται να επιθυμεί την επιστροφή του στην Ιταλία.
Ο Λορέντζο Πιρόλα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον δύο σημαντικών ομάδων της Serie A. Όπως αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, τόσο η Ρόμα όσο και η Λάτσιο έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στον στόπερ του Ολυμπιακού, έχοντας μάλιστα προχωρήσει σε ερωτήσεις για την περίπτωσή του.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σκίρα, ο 23χρονος αμυντικός βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πατρίδα του, ενώ ο εκπρόσωπός του, Πέπε Ρίζο, έχει αναλάβει να δουλέψει την υπόθεσή του.
Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Πιρόλα το καλοκαίρι του 2024 από τη Σαλερνιτάνα, καταβάλλοντας τρία εκατομμύρια ευρώ. Από τότε, ο Ιταλός έχει καταγράψει 82 συμμετοχές με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, ενώ στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έχει αγωνιστεί σε 16 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.