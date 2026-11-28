Το ισπανικό Μέσο περιγράφει ένα ιδιαίτερα αρνητικό σκηνικό για το ελληνικό μπάσκετ, συνδέοντας τις εξελίξεις στην ΕΟΚ με τα πρόσφατα αποτελέσματα της Εθνικής και τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, με το σχετικό θέμα να έχει τίτλο: «Η Ελλάδα, από τραγωδία σε τραγωδία».

Η νέα ήττα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος έχει περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια για την πρόκριση, με το ισπανικό Μέσο να παρουσιάζει μια συνολική εικόνα της κατάστασης στο ελληνικό μπάσκετ. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται τόσο στην υπόθεση που αφορά στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, όσο και στην έντονη αντίδραση του ομοσπονδιακού προπονητή, Βασίλη Σπανούλη, για την παρουσία της ομάδας.

«Το ελληνικό μπάσκετ, που στο παρελθόν κυριαρχούσε, δεν περνά τις καλύτερες ημέρες του. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, συνελήφθη στις 21 Οκτωβρίου για φερόμενη εμπλοκή σε υπόθεση χειραγώγησης αγώνων, δωροδοκίας και διαφθοράς. Την ίδια ώρα, ο θρυλικός Βασίλης Σπανούλης, προπονητής της Εθνικής ομάδας, βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Μάλιστα, δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια την "ντροπή" του για την εικόνα της ομάδας σε ορισμένα παιχνίδια της προκριματικής φάσης.

Το βάρος της πρόκρισης για μια ομάδα που αποτελούσε σταθερή παρουσία στις μεγάλες διοργανώσεις, χωρίς να έχει απουσιάσει από Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 2002 και τη διοργάνωση της Ιντιανάπολις, βρίσκεται πλέον στους ώμους των παικτών. Η φανέλα της Εθνικής μοιάζει να τους βαραίνει υπερβολικά», αναφέρει χαρακτηριστικά η «Marca».

Στη συνέχεια, το ισπανικό δημοσίευμα επεκτείνεται στο σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ το τελευταίο διάστημα, συνδέοντας το γενικότερο κλίμα με τα αρνητικά αποτελέσματα της Εθνικής απέναντι στην Ουκρανία, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία.