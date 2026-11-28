Με το βλέμμα στραμμένο στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για την αναμέτρηση της Κυριακής (29/11, 21:00) στην Allwyn Arena, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Αλέσιο Λίσι καλείται να διαμορφώσει τα πλάνα του για ένα παιχνίδι με σημαντικό βαθμολογικό διακύβευμα, έχοντας να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα απουσιών. Στον αντίποδα, η επιστροφή του Σερίφ Εντιαγέ προσθέτει μία ακόμη επιλογή για την επιθετική γραμμή.

Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ ξεπέρασε την ίωση που τον κράτησε εκτός προπονήσεων τις προηγούμενες ημέρες και πλέον συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας. Έτσι, τίθεται ξανά στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Επιπλέον, ο Γιάννης Μιχαηλίδης έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και υπολογίζεται κανονικά. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός είχε μείνει εκτός από το προηγούμενο παιχνίδι με την Κηφισιά για προληπτικούς λόγους, ωστόσο πλέον επιστρέφει στις επιλογές του προπονητή του και διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα.

LIVE MATCH: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (21:00, Magenta Sport 1 League)

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, ο Χρήστος Ζαφείρης έχει αποκτήσει προβάδισμα για την αριστερή πλευρά της άμυνας. Οι παρουσίες του στις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό και την Κηφισιά φαίνεται πως έχουν ενισχύσει τη θέση του στα πλάνα του Λίσι.

Ο Ιταλός προπονητής προσανατολίζεται στη διατήρηση του 4-4-2, διάταξη που έχει επιλέξει στα τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να υπάρξουν αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα ματς, με τη μεσαία γραμμή και την αμυντική γραμμή να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς τις επιλογές των προσώπων.

Τα αγωνιστικά προβλήματα, πάντως, εξακολουθούν να περιορίζουν τις διαθέσιμες λύσεις. Εκτός πλάνων βρίσκονται οι Σορετίρε, Παβλένκα, Άλι, Γιακίτς, Πέλκας, Μοναστηρλής, Μεϊτέ, Τσάλοφ και Σαρρής, ενώ αμφίβολη είναι κι η παρουσία του Ελουστόντο, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση και δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί σε κανονικούς ρυθμούς.

Ο Λίσι θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να αξιολογήσει την κατάσταση των ποδοσφαιριστών του και να καταλήξει στις τελικές του επιλογές, ενόψει της δύσκολης αποστολής του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.