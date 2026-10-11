Premier League: Ισοπαλία η Χαλ του Τζολάκη με ανατροπή κέρδισε η Πάλας την Νότιγχαμ Φόρεστ

Συνεχίζει τα θετικά αποτελέσματα στην Premier League η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη ο οποίος για ακόμα μια αναμέτρηση ήταν βασικός κάτω από τα δοκάρια, με τις «Τίγρεις» να παίρνουν τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας μετά το 2-2 με την Έβερτον εντός έδρας.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 48 με τον Γκέλχαρντ, ωστόσο το προβάδισμα δεν κράτησε για πολύ αφού ο Ντιούσμπερι Χολ ισοφάρισε στο 55'. Η Έβερτον στο 68ο λεπτό έκανε την ανατροπή με τον Μπάρι να κάνει το 1-2 για τα «Ζαχαρωτά».

Το τελικό 2-2 έγραψε η χρυσή αλλαγή του Σεργκέι Γιακίροβιτς, Μπελούμι που σκόραρε το 2ο του γκολ στη σεζόν για την Χαλ.

Ο Μουζακίτης έμεινε εκτός αποστολής.

Η Χαλ βρίσκεται στην 9η θέση με 9 βαθμούς, ενώ η Έβερτον βρίσκεται στην 5η θέση με 10 βαθμούς, έπειτα από 6 παιχνίδια.

Χαμένος ο Γκλάσνερ στην επιστροφή του στο Σέλχαστ Παρκ

Ηττημένος στην επιστροφή του στην παλιά του ομάδα έφυγε ο Όλιβερ Γκλάσνερ. Ο προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ αποχώρησε το καλοκαίρι από την Κρίσταλ Πάλας, όντας ο αναμορφωτής της, αφού είχε κατακτήσει το FA CUP την σεζόν 2024-25, ενώ πέρυσι κατέκτησε το Conference League.

H Nότιγχαμ προηγήθηκε από το 3ο λεπτό με γκολ του Εντόι, ωστόσο η Πάλας ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ πριν το ημίχρονο, αρχικά με το γκολ του Κάμαντα στο 41' και του Λέρμα στο 45+4.

Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Γέρεμι Πίνο στο 59ο λεπτό, σφραγίζοντας τη νίκη και τους τρεις βαθμούς για την Κρίσταλ Πάλας.

Η Πάλας σκαρφάλωσε στην 12η θέση με 7 βαθμούς, ενώ η Νότιγχμα έμεινε στην 14η έχοντας συγκεντρώσει 5 βαθμούς σε 6 αναμετρήσεις.