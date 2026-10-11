Μακάμπι και Χάποελ παλεύουν την επιστροφή της EuroLeague στο Ισραήλ - Συνάντηση με Μπουένο

Το ενδεχόμενο επιστροφής των αγώνων της EuroLeague στο Ισραήλ συζήτησαν οι διοικήσεις της Μακάμπι και της Χάποελ με υψηλόβαθμα στελέχη της διοργάνωσης.

Όπως ανακοίνωσε η Μακάμπι μέσω των social media την Κυριακή (11/10): «Με πρωτοβουλία της ομάδας μπάσκετ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωλίγκας, Τσους Μπουένο, και ο διευθυντής διοργανώσεων, Ντιέγκο Γκιγιέν, συναντήθηκαν σήμερα με Ευρωπαίους πρέσβεις και παράγοντες του συλλόγου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι πρέσβεις ενημέρωσαν τους Μπουένο και Γκιγιέν σχετικά με το αίσθημα ασφάλειας και την πλήρως ομαλή καθημερινότητα που επικρατεί στο Ισραήλ».

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, από την πλευρά της, μέσω δικής της ανακοίνωσης, ανέφερε ότι: «Ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Οφέρ Γιανάι, και ο πρόεδρος, Σατιάβ Σαχάμ, συναντήθηκαν σήμερα το πρωί (Κυριακή) στο Τελ Αβίβ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ευρωλίγκας, Τσους Μπουένο, και τον διευθυντή διοργανώσεων, Ντιέγκο Τζιαν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές συζήτησαν το ενδεχόμενο επιστροφής των αγώνων της Ευρωλίγκας στο Ισραήλ, με τη συζήτηση να διεξάγεται σε θετικό κλίμα. Αργότερα, ο ιδιοκτήτης του συλλόγου Γκίλι Ραανάν, ο πρόεδρος Σατιάβ Σαχάμ και ο γενικός διευθυντής Γιώργος Χήνας θα συναντηθούν επίσης με εκπροσώπους της Ευρωλίγκας, ενώ σε αυτούς θα προστεθούν οι παίκτες της ομάδας, Βασίλιε Μίσιτς, Τόμας Σατοράνσκι και Ζακ ΛεΝτέι».

Προς το παρόν, πάντως, οι δύο ομάδες συνεχίζουν να αγωνίζονται εκτός Ισραήλ, εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Η Μακάμπι χρησιμοποιεί ως έδρα το Βελιγράδι της Σερβίας κι εξετάζει τη μεταφορά της στην Κύπρο, ενώ η Χάποελ φιλοξενείται στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Η επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ παραμένει, επομένως, ένα ενδεχόμενο που συζητείται, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη απόφαση για αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης.