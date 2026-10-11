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Παναθηναϊκός: «Ντόπες» στο ξενοδοχείο από τους οπαδούς πριν το «αιώνιο» ντέρμπι (pics&vid)

Αποθέωση για τους «πράσινους» πριν από την αναχώρηση για το Φάληρο και το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: «Ντόπες» στο ξενοδοχείο από τους οπαδούς πριν το «αιώνιο» ντέρμπι (pics&vid)
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 21:00 στο πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της σεζόν, με τους οπαδούς των «πράσινων» να βρίσκονται στο ξενοδοχείο της αποστολής.

Συγκεκριμένα οι φίλοι του «τριφυλλιού» βρέθηκαν στο ξενοδοχείο που μένει η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ και δημιούργησαν τρομερή ατμόσφαιρα κάνοντας... χαλασμό!

Ο κόσμος έδωσε «ντόπες» στους ποδοσφαιριστές απαιτώντας τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, σε ένα σκηνικό που θύμισε και πάλι τη... δίψα όλων για τρίποντο στο μεγάλο ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους».

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν περισσότεροι από 1.500 και αποθέωσαν την αποστολή της ομάδας για το Φάληρο δημιουργώντας εκπληκτική ατμόσφαιρα, ενώ συνοδεύουν την αποστολή με μηχανάκια.

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