Άρης - Βόλος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Ο Άρης αναζητά αντίδραση μετά από τρία διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-4-2, προχωρώντας σε τρεις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στον Ηρακλή.

Ο Μπρούμα παίρνει τη θέση του τραυματία Γιαννιώτα και ετοιμάζεται για το πρώτο του παιχνίδι με τον Άρη, ενώ ο Ζερεμί Πετρίς ξεκινά αντί του Φατινγκά στο δεξί άκρο της άμυνας. Στην επίθεση, ο Κουαμέ παίρνει τη θέση του Μορόν και θα αγωνιστεί δίπλα στον Καντεβέρε.

Η ενδεκάδα του Άρη: Βέλιο, Πετρίς, Ρίτσαρντς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γκαρέ, Μπρούμα, Καντεβέρε, Κουαμέ.

Από την πλευρά του, ο Βόλος θα παραταχθεί με τους: Σιαμπάνη, Κάτσικα, Κάργα, Αγιάκουα, Λυκουρίνο, Κόμπα, Γρόσδη, Μπούρνιτς, Φουρτάδο, Γκονζάλες, Λάμπρου.