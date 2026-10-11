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Premier League: Βασικός ο Τζολάκης στο Χαλ – Έβερτον, εκτός αποστολής ο Μουζακίτης

Ο Κωνσταντής Τζολάκης βρίσκεται ξανά στην αρχική ενδεκάδα της Χαλ για την αναμέτρηση με την Έβερτον, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Premier League, ενώ ο Χρήστος Μουζακίτης δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Premier League: Βασικός ο Τζολάκης στο Χαλ – Έβερτον, εκτός αποστολής ο Μουζακίτης
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Η Χαλ αντιμετωπίζει την Έβερτον, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια και να ξεκινά για ακόμη μία φορά ως βασικός.

Ο Τζολάκης συνεχίζει να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του δίνονται, επιβεβαιώνοντας την καλή αγωνιστική του κατάσταση. Οι εμφανίσεις του με την Εθνική Ελλάδας, ενόψει των υποχρεώσεών της στο Nations League, έχουν ενισχύσει την εικόνα του, με τις καθοριστικές επεμβάσεις του να ξεχωρίζουν.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Χαλ - Έβερτον, το οποίο ξεκινάει στις 16:00

Αντίθετα, ο Σεργκέι Γιακίροβιτς άφησε εκτός αποστολής τον Χρήστο Μουζακίτη, με αποτέλεσμα να αναβάλλεται για αργότερα το ντεμπούτο του στο αγγλικό πρωτάθλημα.

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