Serie A: Η Λάτσιο επικράτησε 3-1 της Μόντσα, η Μπολόνια απέδρασε με 2-1 από την έδρα της Λέτσε

Η Λάτσιο μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ με τον Ταβάρες, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή. Στο 20ό λεπτό, η Μόντσα ισοφάρισε προσωρινά με τον Βαρέλα, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Ίσακσεν διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων.

Η Μόντσα δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τη θέση της στο 35', όταν ο Λουκέζι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό τάκλιν. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 2-1 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με τον Γκογκλιτσίτζε, διατηρώντας το ενδιαφέρον μέχρι τα τελευταία λεπτά. Ωστόσο, στο 88', ο Πρεδράζα διαμόρφωσε το τελικό 3-1, σφραγίζοντας τη νίκη της ομάδας του Χρήστου Μανδά.

Σπουδαίο διπλό της Μπολόνια με 2-1 στην έδρα της Λέτσε

Στην άλλη αναμέτρηση, η Μπολόνια επικράτησε με 2-1 της Λέτσε εκτός έδρας. Ο Ορσολίνι έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους στο 17ο λεπτό με ένα εξαιρετικό σουτ, με τη Λέτσε να απαντά στο 64' με κεφαλιά του Φατάχ.

Η αντίδραση των γηπεδούχων, ωστόσο, δεν είχε συνέχεια, καθώς λίγα λεπτά αργότερα ο Ένεμ, έπειτα από συνεργασία με τον Καμπιάγκι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και χάρισε στην Μπολόνια τη νίκη με 2-1.