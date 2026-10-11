ΑΕΚ: Η κυριαρχία στη Νέα Φιλαδέλφεια αποτυπώνεται και στους αριθμούς

Η ΑΕΚ έχει μετατρέψει μέχρι στιγμής τη Νέα Φιλαδέλφεια σε έδρα απόλυτης κυριαρχίας.

Η νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ αποτέλεσε την έκτη διαδοχική εντός έδρας επιτυχία της σε Ελλάδα κι Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας μια εικόνα που δεν αποτυπώνεται μόνο στα αποτελέσματα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επιβάλλεται στους αντιπάλους της.

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί: 25 γκολ σε έξι παιχνίδια και μόλις ένα τέρμα παθητικό. Η Ένωση έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της στις πέντε από αυτές τις αναμετρήσεις, ενώ ο μέσος όρος της ξεπερνά τα τέσσερα γκολ ανά αγώνα. Μοναδική εξαίρεση στο μηδέν παθητικό ήταν το 8-1 απέναντι στον Πανσερραϊκό για το Κύπελλο.

Η αρχή έγινε με το 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας και ακολούθησε η επικράτηση με το ίδιο σκορ απέναντι στον Ηρακλή. Στη συνέχεια, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League, «διέλυσε» τον Άρη με 5-0 και συνέτριψε τον Πανσερραϊκό με 8-1, πριν ολοκληρώσει την εξάδα με το 3-0 επί του ΟΦΗ.

Οι τελικές αποτυπώνουν την υπεροχή της

Το στοιχείο που κάνει ακόμη πιο ξεκάθαρη την εικόνα της ΑΕΚ είναι η διαφορά στις τελικές προσπάθειες. Στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, σύμφωνα με τα στατιστικά της Λίγκας, η «Ένωση» κατέγραψε 18 τελικές, έναντι μόλις τριών των Κρητικών, οι οποίοι δεν είχαν ούτε ένα σουτ στην εστία. Το 3-0, μάλιστα, θα μπορούσε να έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, αν οι γηπεδούχοι ήταν πιο αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες που δημιούργησαν.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στα προηγούμενα παιχνίδια. Στο 4-0 επί του Ηρακλή, η ΑΕΚ μέτρησε 22 τελικές και δέχθηκε επτά, ενώ στο 5-0 απέναντι στον Άρη δημιούργησε 19 ευκαιρίες, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι περιορίστηκαν σε έξι.

Στην Ευρώπη, η Ένωση είχε 19 τελικές στο 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας, με τους Βούλγαρους να καταγράφουν 11, ενώ απέναντι στη ΛΑΣΚ, παρά τη νίκη με 1-0, η ΑΕΚ απείλησε 17 φορές, ενώ οι Αυστριακοί είχαν 11 τελικές.

Η διαφορά δεν βρίσκεται, επομένως, μόνο στον αριθμό των γκολ, αλλά και στη σταθερότητα με την οποία η ομάδα του Νίκολιτς φτάνει στην αντίπαλη περιοχή και δημιουργεί προϋποθέσεις για να σκοράρει. Παράλληλα, περιορίζει σημαντικά τις επιθετικές προσπάθειες των αντιπάλων της, κάτι που φάνηκε καθαρά και στο πρόσφατο παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Η ΑΕΚ συνδυάζει την αποτελεσματικότητα με την παραγωγή ευκαιριών και την αμυντική συνέπεια. Οι έξι νίκες, τα 25 γκολ και το μόλις ένα τέρμα παθητικό συνθέτουν την εικόνα μιας ομάδας που έχει βρει ρυθμό στη Νέα Φιλαδέλφεια και μετατρέπει την αγωνιστική της υπεροχή σε αποτελέσματα. Οι αριθμοί δείχνουν (και αυτοί) ότι αυτό δεν είναι απλώς θέμα ευστοχίας, αλλά συνολικής παρουσίας μέσα στο γήπεδο.