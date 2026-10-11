ΑΕΚ: Η δύναμη της Νέας Φιλαδέλφειας και το στοίχημα της Αγγλίας

Η Νέα Φιλαδέλφεια εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της ΑΕΚ κι η νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ ήρθε να το επιβεβαιώσει ξανά.

Η «Ένωση» επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με τον τρόπο που ήθελε, πρόσθεσε ακόμη μία εμφατική επικράτηση στην έδρα της κι ετοιμάζεται για την αγγλική εβδομάδα έχοντας την απαραίτητη αυτοπεποίθηση. Το σημαντικότερο, όμως, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά το γεγονός ότι κατάφερε να βρει λύσεις σε ένα παιχνίδι που είχε τις δικές του ιδιαιτερότητες.

Άλλωστε, ο ΟΦΗ δεν είναι ένας αντίπαλος που μπορεί να υποτιμηθεί. Η φετινή του πορεία, η ευρωπαϊκή του παρουσία και το διπλό στο «Γ. Καραϊσκάκης» δείχνουν ότι πρόκειται για μια ομάδα με δυνατότητες, ενώ οι δύο προηγούμενες συναντήσεις του με την ΑΕΚ είχαν αφήσει άσχημες αναμνήσεις στην Ένωση. Αυτήν τη φορά, όμως, η εικόνα ήταν διαφορετική. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήρε αυτό που ήθελε και συνέχισε ένα εντυπωσιακό σερί αποτελεσμάτων στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου μετά τις νίκες επί του Ηρακλή και του Άρη επικράτησε και του ΟΦΗ, διατηρώντας ανέπαφη την εστία της.

Το 3-0, μάλιστα, διαμορφώθηκε με έναν τρόπο που αποτυπώνει μια σημαντική πτυχή του παιχνιδιού της. Οι επιθετικοί δεν βρήκαν δίχτυα, αλλά ανέλαβαν δράση οι υπόλοιποι. Οι Ρέλβας και Μουκουντί έδωσαν τις λύσεις με κεφαλιές, ενώ ο Γκατσίνοβιτς έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις. Η ΑΕΚ βρήκε τέσσερις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά μία από αυτές δεν μέτρησε, χωρίς αυτό να την εμποδίσει να φτάσει σε μια άνετη επικράτηση.

Της ακυρώθηκε ένα αδιανόητο γκολ

Η ΑΕΚ έχει δει αρκετά γκολ της να ακυρώνονται από την περασμένη σεζόν, με τις σχετικές αποφάσεις να προκαλούν συζητήσεις. Αυτό του Κουτέσα απέναντι στον ΟΦΗ ήταν από τα πιο ακατανόητα. Ο διαιτητής Κόκκινος υπέδειξε σε πρώτο χρόνο επιθετικό φάουλ στον Κωστούλα, για μια ανεπαίσθητη επαφή με το χέρι που δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί σπρώξιμο. Κι όμως, το γκολ ακυρώθηκε, προκαλώντας δικαιολογημένα τις αντιδράσεις της ΑΕΚ.

Η «Ένωση» έχει βιώσει και στο παρελθόν ανάλογες συζητήσεις γύρω από ακυρωθέντα γκολ, με αποτέλεσμα τέτοιες αποφάσεις να προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Αυτήν τη φορά, πάντως, υπήρχε κάτι ακόμη πιο σημαντικό: η ΑΕΚ έπρεπε να μην αφήσει τον εκνευρισμό να επηρεάσει τη συνέχεια του παιχνιδιού της.

Και το έκανε. Δέκα λεπτά αργότερα, στο 41', ο Μάγερ εκτέλεσε το κόρνερ κι ο Ρέλβας με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ, δίνοντας στην ομάδα του το προβάδισμα που αναζητούσε. Ήταν μια εξέλιξη με σημασία, όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ διαχειρίστηκε μια στιγμή που θα μπορούσε να της προκαλέσει μεγαλύτερη αναστάτωση.

Οι στατικές φάσεις είναι πλέον σημείο αναφοράς

Το γκολ του Ρέλβας δεν ήταν μια μεμονωμένη στιγμή, καθώς ακολούθησε το δεύτερο τέρμα από τον Μουκουντί, ξανά μετά από κόρνερ, αυτήν τη φορά με εκτελεστή τον Μαρίν στο 83'. Στις καθυστερήσεις, ο Γκατσίνοβιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-0, αξιοποιώντας ακόμη μία εκτέλεση κόρνερ του Ρουμάνου μέσου.

Τρία γκολ, τρεις στατικές φάσεις και τρεις διαφορετικοί σκόρερ, με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Η ΑΕΚ έχει βρει έναν σταθερό τρόπο να απειλεί από τις στημένες μπάλες κι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ειδικά σε παιχνίδια όπου οι αντίπαλοι κλείνουν τους χώρους και δυσκολεύουν τη δημιουργία.

Η συνεργασία του Μάγερ με τον Ρέλβας έχει ήδη αποδειχθεί παραγωγική, ενώ ο Μαρίν έδειξε ξανά την ποιότητα των εκτελέσεών του. Η παρουσία δύο στόπερ που μπορούν να σκοράρουν με συνέπεια σε τέτοιες συνθήκες δίνει επιπλέον επιλογές στον Νίκολιτς και δυσκολεύει την προετοιμασία των αντιπάλων της ΑΕΚ.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι στατικές φάσεις θα λύνουν κάθε πρόβλημα. Η Ένωση θα χρειαστεί να βρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και στην κανονική ροή του παιχνιδιού, ιδιαίτερα απέναντι σε ομάδες που θα διαθέτουν την ποιότητα να την πιέσουν περισσότερο. Το θετικό είναι ότι έχει ήδη ένα όπλο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό σε κλειστές αναμετρήσεις.

Οι επιλογές του Νίκολιτς κι η ώρα της Ευρώπης

Ενδιαφέρον είχαν και οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα. Ο Κάιρινεν επέστρεψε στο αρχικό σχήμα σε ένα παιχνίδι με ουσιαστικές απαιτήσεις, ενώ ο Κουτέσα πήρε για πρώτη φορά θέση βασικού. Πρόκειται για δύο στοιχεία που έχουν τη σημασία τους σε μια περίοδο κατά την οποία η ΑΕΚ χρειάζεται να αξιοποιήσει περισσότερους ποδοσφαιριστές και να έχει εναλλακτικές λύσεις για τη συνέχεια.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Η «Ένωση» καλείται να διαχειριστεί διαδοχικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στην Αγγλία, απέναντι στη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι, με διαφορετικές απαιτήσεις και δεδομένα. Σε αυτό το πλαίσιο, η δυνατότητα του Νίκολιτς να παίρνει πράγματα από περισσότερους παίκτες μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με την αγωνιστική κατάσταση των βασικών του επιλογών.

Η νίκη επί του ΟΦΗ έδωσε στην ΑΕΚ αυτό που χρειαζόταν πριν από το ταξίδι: αποτέλεσμα, ηρεμία και μια ακόμη επιβεβαίωση της δυναμικής της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί έχει χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με την έδρα της και έχει δείξει ότι μπορεί να επιβάλλεται ακόμη κι όταν συναντά δυσκολίες. Το ζητούμενο τώρα είναι να μεταφέρει αυτήν τη νοοτροπία και εκτός συνόρων.

Γιατί η Νέα Φιλαδέλφεια μπορεί να αποτελέσει τη βάση της προσπάθειας, αλλά δεν μπορεί να δώσει μόνη της τις απαντήσεις στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ θα χρειαστεί να διατηρήσει την αποτελεσματικότητά της, να αξιοποιήσει τις στατικές φάσεις, να εμφανίσει μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι της και να διαχειριστεί σωστά τις στιγμές που ο αντίπαλος θα την πιέσει.

Το 3-0 επί του ΟΦΗ ήταν μια καλή επιστροφή, όχι όμως το τελικό ζητούμενο. Η ΑΕΚ έχει αποδείξει ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια διαθέτει τη δυναμική για να κερδίζει και να πείθει. Τώρα καλείται να δείξει ότι μπορεί να κρατήσει τα ίδια χαρακτηριστικά και μακριά από το σπίτι της. Εκεί θα φανεί αν η αυτοπεποίθηση που κέρδισε μπορεί να γίνει το εφαλτήριο για το επόμενο βήμα.