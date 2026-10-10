ΑΕΚ: Εκτός με Σαχτάρ και Σίτι ο Στρακόσα, τα δεδομένα για Βάργκα

Η ΑΕΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Αλβανού τερματοφύλακα στις δύο αναμετρήσεις της ερχόμενης εβδομάδας.

Όπως γνωστοποίησε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, ο Στρακόσα θα χρειαστεί επιπλέον χρόνο για να αποθεραπευτεί πλήρως, με αποτέλεσμα να μην είναι ακόμα έτοιμος.

Αντίθετα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής του Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία επιστροφής μετά τη θλάση που υπέστη πριν από τη διακοπή. Ο Ούγγρος επιθετικός δίνει μάχη με τον χρόνο, με τον Νίκολιτς να επισημαίνει ότι θα φανεί αν θα καταφέρει να είναι διαθέσιμος και για τις δύο αναμετρήσεις ή αν θα προλάβει μόνο μία από αυτές.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς

«Δεν είμαι γιατρός. Αλλά σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο μπορώ να πω ότι ο Θωμάς θα χρειαστεί κι άλλο χρόνο και δεν θα είναι διαθέσιμος για τα δύο αυτά παιχνίδια. Για τον Βάργκα δίνουμε μάχη με τον χρόνο για αυτά τα δύο παιχνίδια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχει πολύ καλή νοοτροπία, δεν νιώθει πόνο, είναι θαρραλέος και όταν το πιστεύεις, πιέζεις τον εαυτό σου. Αυτή είναι η νοοτροπία του. Σαφώς θα είναι πολύ δύσκολη απόφαση. Δεν πρόκειται για δύο τελικούς. Είναι σημαντικά ματς όμως. Έχουμε μια μακρά σεζόν μπροστά μας και θα πρέπει να πάρουμε την έξυπνη απόφαση για τη συμμετοχή του. Δεν θα πάρουμε όμως ρίσκα»