ΑΕΚ, Νίκολιτς: «Κανείς δεν ξέρει γιατί ακυρώθηκε το γκολ του Κουτέσα - Θα τους χρειαστούμε όλους»

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της μετά τη διακοπή με εμφατική νίκη 3-0 επί του ΟΦΗ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να στέκεται στην ενέργεια και την αποφασιστικότητα που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του.

Ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε πως το rotation θα διευρυνθεί το επόμενο διάστημα, καθώς οι αυξημένες υποχρεώσεις της Ένωσης καθιστούν απαραίτητη τη συνεισφορά όλων των παικτών του ρόστερ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του, στις στατικές φάσεις, αλλά και στις ευκαιρίες που δεν αξιοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Για την εικόνα της ΑΕΚ και τη νίκη επί του ΟΦΗ: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Η εμφάνισή τους ήταν πολύ καλή, πέρα από το αποτέλεσμα, καθώς είχαν υψηλά επίπεδα ενέργειας και αποφασιστικότητας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική και πετύχαμε μια δίκαιη νίκη απέναντι σε μια δυνατή ομάδα όπως ο ΟΦΗ, που δεν κατάφερε να μας απειλήσει με σουτ στην εστία. Πλέον, στρέφουμε την προσοχή μας στα δύο παιχνίδια του Champions League. Υπάρχουν κομβικά σημεία μέσα στη σεζόν και το σημερινό ήταν ένα από αυτά. Έπρεπε να κερδίσουμε και το κάναμε, παίρνοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Συμπληρώνεται, επίσης, σχεδόν ένας χρόνος από την τελευταία μας ήττα στο πρωτάθλημα, όταν είχαμε χάσει από τον Ολυμπιακό. Έκτοτε, η μοναδική ήττα μας από τον ΟΦΗ ήταν στο Κύπελλο και τώρα αποκαταστήσαμε την τάξη».

Για την κατάσταση του Ρότα: «Δεν έχει απολύτως τίποτα. Θα είναι έτοιμος για τις επόμενες αναμετρήσεις».

Για τις μηδέν τελικές του ΟΦΗ στην εστία και το ακυρωθέν γκολ του Κουτέσα: «Πετύχαμε τρία γκολ από στατικές φάσεις, κάτι που αποτελεί ένα από τα δυνατά μας σημεία. Όσο για το γκολ του Κουτέσα, κανείς δεν γνωρίζει γιατί ακυρώθηκε. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Ο Ντέρεκ ήταν εξαιρετικός και η εμφάνισή του αποτελεί επιβράβευση της δουλειάς που κάνει στις προπονήσεις. Είναι απόλυτα αφοσιωμένος στην ομάδα. Για εκείνον, όπως και για κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές, υπήρχαν σκέψεις σχετικά με το αν θα συνεχίσουν, αλλά ήταν και δική μου απόφαση να μη χρησιμοποιώ παίκτες που ενδεχομένως είχαν το μυαλό τους αλλού. Ο Ντέρεκ έδειξε μεγάλη συγκέντρωση και απέδειξε ότι όλοι οι παίκτες είναι πολύτιμοι. Θα τους χρειαστούμε όλους. Μας έλειψε, όπως είδατε, ο Βάργκα, που είναι σημαντικός για εμάς. Με το τόσο επιβαρυμένο πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας, όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες τους».

Για τις επιλογές της ΑΕΚ στην τελική προσπάθεια: «Συμφωνώ. Πρέπει να πετυχαίνεις και δεύτερο γκολ, να τελειώνεις ένα παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κακή συμπεριφορά. Κάποιες φορές η μπάλα δεν άκουγε».