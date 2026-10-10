ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0: Τρία πριν την Αγγλία με… κιτρινόμαυρη «αεροπορία»!

Η «Ένωση» επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Super League με νίκη και μάλιστα με εμφατικό τρόπο, επιβεβαιώνοντας σε ακόμα ένα ματς τη δυναμική της στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι Ρέλβας και Μουκουντί βρήκαν δίχτυα με κεφαλιές έπειτα από εκτελέσεις κόρνερ, ενώ ο Γκατσίνοβιτς διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 93', έπειτα από κεφαλιά πάσα του Καμερουνέζου στόπερ.

Η «Ένωση» είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, δημιούργησε ευκαιρίες και δεν επέτρεψε στους Κρητικούς να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από το παιχνίδι. Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Αϊτόρ στο 66', ενώ στο πρώτο ημίχρονο είχε ακυρωθεί γκολ του Κουτέσα.

Με αυτό το «τρίποντο», η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πλησίασε στον έναν βαθμό τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, περιμένοντας το ντέρμπι των «αιωνίων», πριν από την απαιτητική αγγλική εβδομάδα που ακολουθεί, με πρώτο σταθμό την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο.

Οι επιλογές των Νίκολιτς και Κόντη

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε δύο αξιοσημείωτες επιλογές στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ, δίνοντας φανέλα βασικού στον Κάιρινεν και στον Κουτέσα. Ο Μπρινιόλι υπερασπίστηκε την εστία, με τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα να αποτελούν την αμυντική τετράδα. Οι Μαρίν και Κάιρινεν τοποθετήθηκαν στον άξονα, ο Κουτέσα κάλυψε την αριστερή πλευρά, ο Μάγιερ τη δεξιά, ενώ οι Κοϊτά και Γιόβιτς αποτέλεσαν το επιθετικό δίδυμο.

Για τον ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης επέλεξε τον Χριστογεώργο κάτω από τα δοκάρια, με τους Κρίζμανιτς, Πούγγουρα και Κωστούλα στην τριάδα της άμυνας. Ο Αθανασίου αγωνίστηκε αριστερά και ο Ντίκμαν δεξιά, ενώ οι Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης συνέθεσαν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Οι Αϊτόρ και Φούντας κινήθηκαν στα άκρα, με τον Κόντρο στην κορυφή της επίθεσης.

Η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα με τον Ρέλβας

Η Ένωση χρειάστηκε λίγα λεπτά για να βρει τον ρυθμό της, καθώς η αγωνιστική διακοπή είχε επηρεάσει τον ρυθμό των δύο ομάδων. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αναπτυχθούν με υπομονή από την άμυνα, ενώ ο ΟΦΗ επιχείρησε να αξιοποιήσει τους χώρους στην αντεπίθεση, αναζητώντας τους Φούντα και Αϊτόρ.

Η πρώτη αξιόλογη τελική της ΑΕΚ ήρθε στο 10', όταν ο Γιόβιτς επιχείρησε γυριστό σουτ, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει. Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους, με τους Μαρίν και Κάιρινεν να ελέγχουν τη μεσαία γραμμή και την ομάδα του Νίκολιτς να ανακτά συχνά την κατοχή. Στο 19', ο Μαρίν δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, αλλά ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ απέκρουσε.

Στο 27', λάθος του Χριστογεώργου έδωσε την ευκαιρία στον Κοϊτά να απειλήσει, όμως ο επιθετικός της ΑΕΚ βιάστηκε στην εκτέλεσή του και έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Κουτέσα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από βαθιά μεταβίβαση του Μάγιερ, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Ελβετού εξτρέμ στον Κωστούλα, απόφαση που προκάλεσε τις αντιδράσεις των γηπεδούχων.

Η λύση για την ΑΕΚ ήρθε τελικά από μια στατική φάση. Στο 41', ο Μάγιερ εκτέλεσε κόρνερ και ο Ρέλβας με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να απαντήσει στο 45', αλλά το μονοκόμματο σουτ του Ντίκμαν πέρασε εκτός εστίας. Στις καθυστερήσεις, η Ένωση έψαξε και δεύτερο γκολ με δύο κεφαλιές του Γιόβιτς, χωρίς να αλλάξει το σκορ.

Ο Μουκουντί έδωσε τη λύση κι ο Γκατσίνοβιτς διαμόρφωσε το 3-0

Η ΑΕΚ μπήκε επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 56' έχασε σημαντική ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματά της. Ο Κουτέσα βρήκε με ωραία μεταβίβαση τον Μάγιερ, εκείνος έστρωσε στον Κοϊτά, αλλά το σουτ του τελευταίου πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Ο Νίκολιτς πέρασε τον Ζίνι στη θέση του Κάιρινεν, με τον Κοϊτά να μετακινείται στα άκρα και τον Μάγιερ να παίρνει θέση στον άξονα. Στο 66', ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Αϊτόρ ανέτρεψε τον Κοϊτά με φάουλ από πίσω και αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Η αριθμητική υπεροχή έδωσε ακόμη μεγαλύτερη άνεση στην ΑΕΚ, η οποία συνέχισε να φτάνει με ευκολία στην αντίπαλη περιοχή, χωρίς όμως να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία. Στο 77', ο Ζοάο Μάριο έβγαλε εξαιρετική πάσα στον Ζίνι, αλλά ο τελευταίος σούταρε ψηλά, χάνοντας την ευκαιρία να τελειώσει νωρίτερα την υπόθεση της νίκης.

Το δεύτερο γκολ ήρθε στο 83', ξανά από κόρνερ. Αυτή τη φορά, ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση και ο Μουκουντί, με κεφαλιά μέσα από την περιοχή, έκανε το 2-0, δίνοντας σαφές προβάδισμα στην Ένωση.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις. Στο 93', ο Κοϊτά ανάγκασε τον Χριστογεώργο να αποκρούσει σε κόρνερ και από την εκτέλεση που ακολούθησε, ο Γκατσίνοβιτς βρήκε χώρο κοντά στην εστία και με σουτ έγραψε το 3-0, ολοκληρώνοντας ιδανικά τη βραδιά για την ΑΕΚ πριν από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στην Αγγλία.

Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Ρότα, Μάγερ – Φούντας, Αϊτόρ, Αθανασίου.

Κόκκινη: Αϊτόρ (65’)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα (87’ Γκεοργκίεφ), Ρέλβας, Κάιρινεν (62’ Ζίνι), Κουτέσα (67’ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά, Μάγερ (87’ Βιτάλις), Μαρίν, Γιόβιτς (87’ Γκατσίνοβιτς).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας (78’ Γκονζάλες), Ντίκμαν, Ανδρούτσος (90’+1’ Καραχάλιος), Μπουχαλάκης (71’ Αποστολάκης), Αϊτόρ, Φούντας (71’ Νους), Κόντρο (78’ Χατζηγιοβάνης).