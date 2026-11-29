Μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Serie A εξασφάλισε ο Ντόνιελ Μάλεν, μετά το γκολ που πέτυχε στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης της Ρόμα με τη Μόντσα, η οποία ολοκληρώθηκε με 4-0. Ο 27χρονος Ολλανδός έφτασε τα 27 τέρματα στο ιταλικό πρωτάθλημα μέσα στο ημερολογιακό έτος 2026, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που παρέμενε ανέπαφο για 66 χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο επιθετικός των «τζαλορόσι» ξεπέρασε την επίδοση του Πέδρο Μανφρεντίνι, ο οποίος είχε πετύχει 26 γκολ με τη φανέλα της Ρόμα το 1960. Παράλληλα, ο Μάλεν έφτασε τα 33 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις μέσα στο 2026, αφήνοντας πίσω του και τον Έντιν Τζέκο, που είχε σημειώσει 32 γκολ το 2017.

Η παραγωγικότητά του τον φέρνει πλέον δίπλα σε σπουδαία ονόματα του ολλανδικού ποδοσφαίρου. Με τα 27 γκολ του ισοφάρισε την επίδοση του Ρόμπιν Φαν Πέρσι από το 2012, όταν ο τελευταίος αγωνιζόταν στην Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο επόμενος μεγάλος στόχος του Μάλεν είναι ο Μάρκο Φαν Μπάστεν, ο οποίος είχε σκοράρει 28 φορές στη Serie A με τη Μίλαν μέσα στο 1992. Ο επιθετικός της Ρόμα έχει μπροστά του ακόμη τρεις αναμετρήσεις πρωταθλήματος, απέναντι σε Μπολόνια, Λάτσιο και Γιουβέντους, προκειμένου να συνεχίσει να γράφει ιστορία.