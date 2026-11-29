Η αγωνιστική πέρασε με τον Παναθηναϊκό να είναι πρώτος, διατηρώντας ακριβώς την ίδια διαφορά από τους δύο διώκτες του. Για τους «πράσινους» δεν έχει σημασία αν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ νίκησαν, διότι αυτός είναι που… οδηγεί. Πέρασε άλλη μια «στροφή», στην οποία οι «πράσινοι» απέφυγαν το εμπόδιο με χαρακτηριστική άνεση.

Την τύχη του Παναθηναϊκού, την ορίζει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Έμεινε στη διαφορά ασφαλείας από τους διώκτες του – δηλαδή άνω της μίας νίκης – ενώ ταυτόχρονα το αποτέλεσμα στο ματς των «δικέφαλων» μάλλον σβήνει έναν αντίπαλο από αυτούς που «κυνηγούν» το «τριφύλλι». Ο ΠΑΟΚ είναι ήδη στο -11.

Οι πρωτοπόροι αγωνίστηκαν σε ένα ματς απόλυτη «παγίδα». Όχι γιατί έχουν τα δικά τους προβλήματα τεράστιων απουσιών (κυρίως Ουναΐ και Αντίνο), αλλά επειδή οι καιρικές συνθήκες ξεκάθαρα ευνοούσαν τον Ατρόμητο. Όποτε επηρεάζεται η δυνατότητα να παιχτεί το ποδόσφαιρο σύμφωνα με την ποιότητα των ομάδων, τότε ο λιγότερο ποιοτικός ευνοείται.

Φάνηκε στο πρώτο ημίωρο αυτό. Οι «πράσινοι» δεν είχαν ίδια ένταση με τους αντιπάλους τους. Χωρίς λύσεις για να διασπάσουν την άμυνά τους. Μέχρι που πέρα από την ποιότητά τους, έβγαλαν και άλλα στοιχεία. Όπως οι εντάσεις και η προσωπικότητα. Κατά συνέπεια κανένας άνεμος και καμιά βροχή δεν γινόταν να… φρενάρουν τον Παναθηναϊκό.

Στα δύο πέναλτι του έδωσαν το ένα, ο Ντέσερς άνοιξε το σκορ και κάπου εκεί τελείωσε η ιστορία. Ο Ατρόμητος σε όλο το 90λεπτο απείλησε με ένα φάουλ και μόνο. Οι «πράσινοι» στο δεύτερο μέρος έκαναν… περίπατο και με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ – μεταξύ των οποίων οι τρεις βασικοί επιθετικοί – αντέδρασαν εμφατικά για να αλλάξουν την ψυχολογία τους μετά την ήττα στη Δανία.

Η ποιότητα του Παναθηναϊκού είναι τέτοια που τον έκανε να νικήσει 4-0 υπό αυτές τις συνθήκες, χωρίς να… ανεβάσει στροφές. Το αποτέλεσμα ήρθε απόλυτα φυσιολογικά, σα να… έβαζε ένα ποτήρι νερό που έλεγε και μια ψυχή.

Εκεί που οι καταστάσεις δείχνουν δύσκολες για τον Παναθηναϊκό, οι «πράσινοι» βρίσκουν ένα πρόβλημα σε κάθε λύση των αντιπάλων τους. Μέσω της ποιότητας και της πληρότητας που διαθέτουν. Διατηρώντας το άγχος στους διώκτες τους. Παράλληλα ανεβαίνουν και τα επίπεδα συσπείρωσης στον οργανισμό, αλλά και αυτοπεποίθησης. Σε ένα γκρουπ που έτσι κι αλλιώς είναι «σκληραγωγημένο», λόγω των προσωπικοτήτων που διαθέτει.

Δύσκολα (Ηρακλής) ή εύκολα (Ατρόμητος), το σερί νικών συνεχίζεται. Με το «τριφύλλι» να μη δείχνει να επηρεάζεται από στοιχεία τα οποία έβρισκε μπροστά του. Όπως η κόπωση μετά από ευρωπαϊκά ματς. Είναι χαρακτηριστικό πως το μόνο «στραβοπάτημα» στο πρωτάθλημα έγινε μετά από διακοπή τριών εβδομάδων λόγω Εθνικών.

Τα δύσκολα είναι μπροστά για το «τριφύλλι». Αλλά έχει πλέον τους τρόπους να τα αντιμετωπίσει. Προκειμένου να οδηγηθεί μέχρι τη διακοπή των εορτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εκεί να ανασυγκροτηθεί πνευματικά, σωματικά, αλλά και να ενισχυθεί σημαντικά για το δεύτερο μισό.

Ενίσχυση για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των «πράσινων» προτερημάτων απέναντι στον ανταγωνισμό.

Υ.Γ. Δόθηκε το πέναλτι απ’ τον Τσιμεντερίδη και ο Πολυχρόνης τον φώναξε, όντας σίγουρος πως δεν υπήρχε παράβαση του Μάγκνουσον στον Τετέι. Πραγματικά τι τον έκανε να είναι τόσο σίγουρος; Το χέρι στη μέση του επιθετικού του Παναθηναϊκού, ή το άλλο που του τραβούσε το χέρι; Νίκησε ο Παναθηναϊκός, οκ, αλλά σε αυτή τη φάση η προπαγάνδα τόσων εβδομάδων έπιασε τόπο.

Υ.Γ.1: Ο Ντε Φράι αλλάζει επίπεδο την άμυνα, επειδή είναι ο Ντε Φράι. Και 10 παίκτες να αποκτηθούν, δεν είναι οι λύσεις το πρόβλημα. Απλά μας φαίνεται χαοτική η διαφορά λόγω της ποιότητας του Ολλανδού.

Υ.Γ.2: Ο Παναθηναϊκός δεν αγχώθηκε να μη γίνει το ματς, δεν… μέτρησε δοκάρια, δεν πίεσε τον διαιτητή να δει αν η μπάλα σκάει σε όλα τα σημεία ή αν ο άνεμος είναι επικίνδυνος. Για να μη χάσει το στόχο και αναλώσει ενέργεια εκεί που δεν χρειάζεται. Αυτό δεν είναι αδυναμία. Είναι γνώση των δυνατοτήτων του. Φάνηκε κιόλας…