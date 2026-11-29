Ένα ιδιαίτερο στατιστικό στοιχείο της καριέρας του στο NBA κατέγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Ο «Greek Freak» πέρασε στο παρκέ ως αλλαγή, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και σχεδόν 11 χρόνια.

Ο λόγος ήταν κάποιες ενοχλήσεις που ένιωσε στον αχίλλειο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται στην αρχική πεντάδα. Έτσι, ο Έλληνας σταρ μπήκε στο παιχνίδι περίπου τρία λεπτά μετά το τζάμπολ.

Η προηγούμενη φορά που ο Αντετοκούνμπο είχε ξεκινήσει αγώνα από τον πάγκο ήταν τον Δεκέμβριο του 2015, όταν φορούσε τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς και είχε αντιμετωπίσει τους Λος Άντζελες Κλίπερς.