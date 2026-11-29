Αντετοκούνμπο: «Έσπασε» σερί 11 χρόνων κόντρα στους Καβαλίερς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση των Χιτ με τους Καβαλίερς, βάζοντας τέλος σε ένα σερί που κρατούσε από τον Δεκέμβριο του 2015.
Ένα ιδιαίτερο στατιστικό στοιχείο της καριέρας του στο NBA κατέγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Ο «Greek Freak» πέρασε στο παρκέ ως αλλαγή, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και σχεδόν 11 χρόνια.
Ο λόγος ήταν κάποιες ενοχλήσεις που ένιωσε στον αχίλλειο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται στην αρχική πεντάδα. Έτσι, ο Έλληνας σταρ μπήκε στο παιχνίδι περίπου τρία λεπτά μετά το τζάμπολ.
Η προηγούμενη φορά που ο Αντετοκούνμπο είχε ξεκινήσει αγώνα από τον πάγκο ήταν τον Δεκέμβριο του 2015, όταν φορούσε τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς και είχε αντιμετωπίσει τους Λος Άντζελες Κλίπερς.