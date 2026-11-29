Χωρίς απώλειες συνέχισε την πορεία του προς την κορυφή ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε άνετα του Ατρόμητου με 4-0 για τη 12η αγωνιστική.

Τρομερό ντέρμπι «δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ να επικρατεί στις καθυστερήσεις του ΠΑΟΚ με 3-2, ενώ ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Θεσσαλονίκη νικώντας τον Άρη με 2-0.

Τέλος στο άλλο παιχνίδι της ημέρας στο Ηράκλειο ο ΟΦΗ πήρε δύσκολα τους τρεις βαθμούς, νικώντας τον Λεβαδειακό με 1-0.

Τα αποτελέσματα

Βόλος– Αστέρας AKTOR 0-0

Ηρακλής – Παναιτωλικός 3-0

Κηφισιά – Καλαμάτα 2-2

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-4

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-0

Άρης – Ολυμπιακός 0-2

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-2

Η βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 33

2. Ολυμπιακός 29

3. ΑΕΚ 26 (11 αγώνες)

4. ΠΑΟΚ 22

5. Άρης 22

6. ΟΦΗ 20

7. Κηφισιά 15

8. Ηρακλής 13

9. Καλαμάτα 13

10. Παναιτωλικός 12

11.Αστέρας Τρίπολης 8

12.Ατρόμητος 7 (11 αγώνες)

13. Λεβαδειακός 7

14. Bόλος 1

* Ο Βόλος έχει -3 βαθμούς

** Η αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

Oλυμπιακός – ΑΕΚ (ΑΝΑΒΟΛΗ)

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

Καλαμάτα – Λεβαδειακός (15:00)

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (16:00)

Παναθηναϊκός – Αρης (17:30)

ΟΦΗ – Ηρακλής (18:00)

ΠΑΟΚ – Βόλος (19:30)

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου

Παναιτωλικός – Ατρόμητος (19:00)