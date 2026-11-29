Την πρώτη της ήττα στη φετινή Bundesliga υπέστη η Ντόρτμουντ, η οποία δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα της και έχασε με 2-1 από τη Λεβερκούζεν. Η Μπορούσια έχασε έτσι την ευκαιρία να αποκτήσει μεγαλύτερο προβάδισμα στην κορυφή της βαθμολογίας, σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε ιδανικά για την ίδια, αλλά ολοκληρώθηκε με απογοήτευση.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα μόλις στο 8ο λεπτό, όταν ο Καρέτσα έκλεψε την μπάλα και ο Νμέτσα ολοκλήρωσε με εξαιρετική ενέργεια τη φάση για το 1-0. Ωστόσο, λίγο πριν από την ανάπαυλα, η Ντόρτμουντ έχασε ξανά τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας έπειτα από μαρκάρισμα του Μεδίνα.

Η Λεβερκούζεν ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 69'. Ο Σικ εκμεταλλεύτηκε την εκτέλεση κόρνερ και με κεφαλιά νίκησε την αντίπαλη άμυνα, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 80ο λεπτό, όταν ο Φερνάντες βρήκε επίσης δίχτυα με κεφαλιά, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι πανηγύρισαν ένα σημαντικό διπλό, ενώ η Ντόρτμουντ γνώρισε την πρώτη φετινή της ήττα στο γερμανικό πρωτάθλημα.