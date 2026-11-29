Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για την Εθνική Ελλάδας ο Τσους Ματέο, μετά τη νίκη της Ισπανίας με 83-74, η οποία σήμανε τον αποκλεισμό της «γαλανόλευκης» από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Ισπανός τεχνικός αναγνώρισε την ποιότητα και την προσωπικότητα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα σύνολο με μεγάλη περηφάνια.

Οι δηλώσεις του Ματέο:

«Θέλαμε να σταματήσουμε κάποιους παίκτες-κλειδιά της Ελλάδας. Παίξαμε ομαδική άμυνα, ο Αμπάλδε ήταν εξαιρετικός με τον Ντόρσεϊ, ελέγξαμε και τις καταστάσεις παίζοντας ως ομάδα. Είναι ωραίο να το βλέπεις, είμαι περήφανος να τους βλέπω να δουλεύουν μαζί. Είναι μία ομάδα με περηφάνεια και παίκτες που έχουν κατακτήσει τίτλους, έχουν καρδιά και δεν ήταν εύκολο. Οταν μια τέτοια ομάδα περνάει αυτά τα προβλήματα, που πέρασε η Ελλάδα, χάνοντας ειδικά με αυτό τον τρόπο από τη Γεωργία, βγάζει υπερηφάνεια και το είδαμε. Αμυνθήκαμε πολύ καλά, κάναμε πολύ καλή δουλειά με τον Ντόρσεϊ και φτάσαμε να έχουμε καλή αναλογία ασίστ-λαθών σε ένα τόσο δύσκολο ματς, ελέχοντας και τα ριμπάουντ. Ηταν όμορφα στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, νιώσαμε την αγάπη του κόσμου προς την Εθνική και την ανυπομονησία τους.

Η ατμόσφαιρα αυτή είναι υπέροχη, την έχω ζήσει ως αντίπαλος προπονητής και αγκάλιασε τους παίκτες μας, ελπίζω να επιστρέψουμε, ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο. Μου αρέσει η λατρεία των Ισπανών αθλητών για την Εθνική τους, κάναμε ένα κακό προηγούμενο παράθυρο και πολλοί μου ζήτησαν να έρθουν σε αυτό. Θέλουν να εκπροσωπούν το ισπανικό μπάσκετ. Ηταν κλειδί για μένα το ότι ήρθαν αποφασισμένοι και ήμασταν ενωμένοι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Τα παράθυρα είναι δύσκολα, το είδαμε με την νέα νίκη του Μαυροβουνίου με την Ουκρανία, θέλω να αφιερώσω την νίκη σε όλους τους προπονητές των παραθύρων, που δημιουργούν εθνικό μπασκετικό προϊόν παράλληλα με την ανάγκη του αποτελέσματος. Νιώθω όντως μια απελευθέρωση, νιώθω πάντα την ευθύνη στις ομάδες, όπου έχω βρεθεί. Είμαστε στον αθλητισμό και αγαπάμε το μπάσκετ, μπορεί να υπήρχε μια αμφισβήτηση με τις τρεις σερί ήττες, αλλά ανυπομονούσαμε να πάρουμε αυτά τα αποτελέσματα και να είμαστε όλοι μαζί, ήρθαμε όλοι με μια πολύ καλή αίσθηση για τις δύο αναμετρήσεις, που είχαμε σε αυτό το παράθυρο».

Οι δηλώσεις του Καρντένας:

«Παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ελέγξαμε τα ριμπάουντ και σταματήσαμε τον Ντόρσεϊ, που ήταν καθοριστικός στο προηγούμενο ματς στην Αθήνα, κερδίζοντας αυτό τον αγώνα ως ομάδα. Ηταν πολύ θετικό αυτό που συνέβη, με πολλούς παίκτες της EuroLeague να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια για να πάρουμε τις νίκες. Πάντα είμαι υπερήφανος να εκπροσωπώ αυτή την χώρα, χαίρομαι για τον Τσους και όλο το τεχνικό επιτελείο, όπως και για τους συμπαίκτες μου».