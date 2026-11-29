Ο Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ίσακ Μπιέρκεμπο, διαψεύδοντας παράλληλα οποιαδήποτε επαφή με την πλευρά της Σίριους για τον 23χρονο Σουηδό εξτρέμ.

Ο Μπιέρκεμπο είχε ερωτηθεί μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Σίριους σχετικά με το ενδεχόμενο μετακίνησής του στους «πράσινους». Η απάντησή του, στην οποία χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό εξαιρετικό προορισμό και έκανε αναφορά στην Αθήνα, άφησε να εννοηθεί πως υπήρχε δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ωστόσο, από το «Τριφύλλι» διαψεύδεται κατηγορηματικά τόσο το ενδεχόμενο να έχει υπάρξει επαφή με τους Σουηδούς όσο και οποιοδήποτε ενδιαφέρον για την περίπτωση του ποδοσφαιριστή.