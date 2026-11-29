Με τον πιο εμφατικό τρόπο επέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα από την Νορτζελαντ, που πέρασε σαν σίφουνας από το Περιστέρι επικρατώντας με 4-0 του Ατρόμητου για την 12η αγωνιστική της Super League.

Το σκορ για το «τριφύλλι» άνοιξε στο 44' ο Ντέσερς με πέναλτι, με το δεύτερο μέρος να προκαλεί την... έκρηξη και να έρχονται ακόμα τρία γκολ. Ο Ντε Φράι στο 49' έκανε το 2-0 με ωραία κεφαλιά και ο Λιβάι Γκαρσία με τρομερό φάουλ στο 60' άνοιξε κι άλλο τη διαφορά. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε με εκπληκτικό σουτ ο Τετέι στο 67'.

Οι «πράσινοι» παραμένουν στην κορυφή έχοντας πλέον 33 βαθμούς, ενώ οι Περιστεριώτες έμειναν στους επτά πόντους και υποχώρησαν στη 13η θέση. Επόμενο μεγάλο τεστ για τον Παναθηναϊκό είναι το ντέρμπι «αιωνίων» την ερχόμενη Τετάρτη κόντρα στον Ολυμπιακό στο Φάληρο για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Άξιζε το γκολ και το βρήκε με τον Ντέσερς

Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους γηπεδούχους με τον Μουτουσαμί να κάνει σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Πένια δεν ανησύχησε και μπλόκαρε άνετα. Στα επόμενα λεπτά το «τριφύλλι» προσπάθησε να δημιουργήσει... ρήγματα στην άμυνα των Περιστεριωτών χωρίς όμως να καταφέρει να σημειώσει κάποια ευκαιρία.

Το τέμπο του αγώνα ήταν αρκετά αργό τα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει με οργανωμένες επιθέσεις να απειλήσει τον Ατρόμητο. Η επόμενη καλή φάση καταγράφηκε στο 24' με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσούμπερ να περνά πάνω από τα δοκάρια του πορτιέρε των «πράσινων».

Στο 25' το «τριφύλλι» κέρδισε πέναλτι με τον Τετέι να πέφτει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Μάγκνουσον, ωστόσο μετά την παρέμβαση του VAR ο Τσέτσιλας πήρε πίσω την απόφασή του.

Ο Λιβάι Γκαρσία έγινε αποδέκτης της μπάλας στο 31' σε πλάγια θέση επιχείρησε το σουτ αλλά ο Παπαδόπουλος έβαλε την προβολή και παραχώρησε κόρνερ. Στο 35' ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 35', με τον Τετέι να βγάζει στην αντεπίθεση τους συμπαίκτες του, ο Ντέσερς πήρε την μπάλα έφτασε... φάτσα με τον Χουτεσιώτη, αλλά το πλασέ που επιχείρησε ήταν κακό και η μπάλα έφυγε άουτ.

Στο 42' ο Μάγκνουσον έκανε πέναλτι, με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του έπειτα από σέντρα. Ο Ντέσερς ανέλαβε την εκτέλεση κι έστειλε στην άλλη γωνία τον Χουτεσιώτη για το 1-0 του «τριφυλλιού» στο Περιστέρι.

Πετούσε... φωτιές στο δεύτερο ημίχρονο το «τριφύλλι»

Ο Τετέι πραγματοποίησε την πρώτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο β' μέρος, όταν στο 47' έκανε ωραία προσπάθεια από πλάγια θέση, σούταρε, αλλά η μπάλα έφυγε έξω.

Οι «πράσινοι» βρήκαν και δεύτερο τέρμα με τον Ντε Φράι στο 50', με τον Ολλανδό αμυντικό να πηδάει ψηλότερα από όλους μετά την εκτέλεση κόρνερ του Κάνγκουα και να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Τσούμπερ στο 57' δοκίμασε το πόδι του, αλλά το σουτ που επιχείρησε ήταν πολύ άστοχο. Τρία λεπτά αργότερα ο Λιβάι Γκαρσία πέτυχε ένα τρομερό τέρμα με εκτέλεση φάουλ στέλνοντας την μπάλα στην κάτω γωνία του Χουτεσιώτη.

Ο Κάνγκουα θέλοντας να εκμεταλλευτεί τον αέρα που λειτούργησε υπέρ των «πράσινων» στο δεύτερο ημίχρονο έκανε μακρινό σουτ με τον Έλληνα τερματοφύλακα των γηπεδούχων να μπλοκάρει. Ό,τι δεν κατάφερε ο Κάνγκουα μερικά λεπτά νωρίτερα το πέτυχε με τρομερό σουτ στο 67' ο Τετέι από πλάγια θέση, με τον Χουτεσιώτη να μην μπορεί να αντιδράσει.

Ο Παναθηναϊκός στο 76' έχασε ευκαιρία για να κάνει το 5-0, με τον Τετέι να κάνει ωραία κούρσα από δεξιά, έδωσε στον Ραστόντερ που με σουτ στην κίνησε έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι κι εν συνεχεία άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι έχασαν ακόμα δύο ευκαιρίες για να βρουν κι άλλο γκολ. Αρχικά στο 79' ο Τετέι νικήθηκε από τον Χουτεσιώτη ενώ ένα λεπτό αργότερα η εκτέλεση κόρνερ του Σαλάχ Εντίν σταμάτησε στο δοκάρι του Έλληνα πορτιέρε. Ο Ατρόμητος έπειτα από αρκετή ώρα προσπάθησε να απειλήσει στο 83', αλλά το σουτ του Τσαντίλα έφυγε ψηλά άουτ.

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-4

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσίλας (Γρεβενών)

Κίτρινες: 12’ Μουντές, 45'+3' Σερτζίνιο - 45'+3' Σαλάχ Εντίν.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές (46' Λύρατζης), Μήτογλου, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Γκαρσία, Μουτουσαμί (66' Τσιγγάρας), Καραμάνης (46' Οφόρι), Τσούμπερ, Σερτζίνιο (66' Νούνεζ), Περέα (77' Τσαντίλας).

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ Εντίν, Κάνγκουα (77' Τσιριβέγια), Καμαρά (71' Κρίστιανσεν), Ταμπόρδα (71' Κοντούρης), Λιβάι Γκαρσία (65' Γιάγκουσιτς), Τετέι, Ντέσερς (65' Ραστόντερ).