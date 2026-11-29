Άμεσα βρήκε τον επόμενο επαγγελματικό του σταθμό ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στον Παναθηναϊκό.

Η Μάλαγα επισημοποίησε την Κυριακή (29/11) την πρόσληψη του Ισπανού, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή του συλλόγου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε συνεργασία με ορίζοντα το καλοκαίρι του 2029.

Μαζί με τον Κορόνα στη νέα του αποστολή θα βρίσκεται ο Καρμέλο Ντελ Πόσο, ο οποίος θα εκτελεί χρέη βοηθού τεχνικού διευθυντή, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα της Ανδαλουσίας.