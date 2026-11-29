Η κακοκαιρία που πλήττει τη Θεσσαλονίκη είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή δύο αναμετρήσεων της 12ης αγωνιστικής της Super League Κ19, καθώς η έντονη και συνεχόμενη βροχόπτωση κατέστησε ακατάλληλους τους αγωνιστικούς χώρους.

Αρχικά, δεν πραγματοποιήθηκε η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 12:00 στο γήπεδο του Φιλύρου, καθώς ο αγωνιστικός χώρος είχε μετατραπεί σε... λίμνη. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο Λάκκωμα, όπου επρόκειτο να διεξαχθεί το παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό, με αποτέλεσμα να αναβληθεί και αυτό.

Οι δύο αναμετρήσεις θα οριστούν εκ νέου από τη διοργανώτρια αρχή και θα διεξαχθούν σε νέα ημερομηνία.