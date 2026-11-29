Η προσπάθεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός να κερδίσει εντυπώσεις, έπεσε σε… τοίχο. Συγκεκριμένα στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» δεν άφησαν να πέσει κάτω η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» και απάντησαν σκληρά.

Μέσω δικής του ανακοίνωσης το «τριφύλλι» τονίζει πως «η παρότρυνση σε βία κατά δικαστών, φιλάθλων και εργαζομένων, δε θα μένει ατιμώρητη». Κλείνοντας με το ξεκάθαρο «καταδίκες να μετράτε».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η κακομαθημένη κόκκινη ΚΑΕ που μηνύει και καταγγέλλει επί χρόνια τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ -μεταξύ άλλων- για τις θέσεις μας κατά του Λιόλιου, της Τσαρούχα και του Παπαπέτρου, μετράει θιγμένη… καταγγελίες.

Τόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός όσο και ο εκατομμυριούχος προαγωγός φιλάθλου πνεύματος, Μπαρτζώκας, που αναγκάστηκε να… διακανονίσει με το Δημόσιο το 50.000 ευρώ πρόστιμο που του επεβλήθη για την αήθη επίθεσή του κατά θεατών και στελέχους μας, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΣΕ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΦΙΛΑΘΛΩΝ και εργαζομένων, ΔΕ ΘΑ ΜΕΝΕΙ ΑΤΙΜΩΡΗΤΗ.

Δεν επιτρέπουμε άλλο τη στοχοποίηση της Δικαιοσύνης.

Τέλος η ανοχή μας.

Υ.Γ. Καταδίκες να μετράτε…».