Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 12η αγωνιστική της Super League, με φόντο το τρίποντο που θα τον κρατήσει σε απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες του.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε γνωστές τις επιλογές του με τον Στέφαν Ντε Φράι να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα.

Ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Σαλάχ Εντίν στην άμυνα. Στα χαφ θα αγωνιστούν οι Κάνγκουα και Καμαρά, με τους Ταμπόρδα, Λιβάι Γκαρσία και Τετέι πίσω από τον Ντέσερς.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ Εντίν, Κάνγκουα, Καμαρά, Ταμπόρδα, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς.

https://www.instagram.com/p/DgU_isbkaA_/

Ο Ατρόμητος θα παραταχθεί με τους: Χουτεσιώτη, Μούντες, Μήτογλου, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλο, Γκαρσία, Μουτουσάμι, Καραμάνη, Τσούμπερ, Σερτζίνιο και Περέα.