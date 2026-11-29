Οι προγραμματισμένες αναμετρήσεις της Κυριακής 29 Νοεμβρίου για την 12η αγωνιστική της Superleague αναμένεται να διεξαχθούν κανονικά παρά τη σφοδρή κακοκαιρία «Άργος».

Μάλιστα τόσο ο αγωνιστικός χώρος στη Νέα Φιλαδέλφεια όσο και στο Περιστέρι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση μετά τον καθιερωμένο πρωινό έλεγχο.

Ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο και για το πρωτάθλημα υποδομών αφού η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Ατρόμητος για το πρωτάθλημα Κ17 αναβλήθηκε λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η προγραμματισμένη για σήμερα (29/11) αναμέτρηση της Κ17 του Παναθηναϊκού με την αντίστοιχη ομάδα του Ατρομήτου, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League Κ17, αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών».