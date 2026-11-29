Η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την «Ρόχα» στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής των προκριματικών για το Mundobasket 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι για την «επίσημη αγαπημένη» που θέλει να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση.

Ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, Τσους Ματέο τόνισε τις δυσκολίες της σημερινής αναμέτρησης και σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Marca μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα χαρακτηρίζοντάς τη «ομάδα με καρδιά πρωταθλητή».

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσους Ματέο:

«Eλπίζω να μην παρασυρθούμε από το γεγονός ότι κερδίσαμε το παιχνίδι στην Ποντγκόριτσα. Ελπίζω να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια αντίπαλη ομάδα με καρδιά πρωταθλητή, όπως η Ελλάδα, που έχει μια ευκαιρία, πιθανώς την τελευταία ευκαιρία, να επιστρέψει στη διεκδίκηση, και ότι θα έρθει με όλη της την ενέργεια και όλη της τη δύναμη, αποφασισμένη να κερδίσει αυτό το παιχνίδι ό,τι και να γίνει».