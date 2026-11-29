Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος της «Allwyn Arena» στη Νέα Φιλαδέλφεια παρά την κακοκαιρία «Άργος» που «σφυροκοπά» από το βράδυ του Σαββάτου την Αττική με σφοδρές βροχοπτώσεις.

Επομένως δεν τίθεται ζήτημα αναβολής του ντέρμπι «δικεφάλων» που είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (29/11, 21:00) για την 12η αγωνιστική της Super League.

Η ισχυρή βροχή που πέφτει τις τελευταίες ώρες στο Λεκανοπέδιο δεν έχει επηρεάσει το χορτάρι, με τον αγωνιστικό χώρο να βρίσκεται σε άψογη κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί πως το γήπεδο της ΑΕΚ διαθέτει σύστημα αποστράγγισης το οποίο απορροφά γρήγορα το νερό που βρίσκεται στην επιφάνεια του γηπέδου.

Σε περίπτωση καταρρακτώδους βροχής ο αγωνιστικός χώρος χρειάζεται ένα διάστημα μεταξύ 5-10 λεπτών για να απορροφηθεί πλήρως το νερό, όπως είχε γίνει στο παρελθόν σε αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Athens Kallithea, οπού και τότε επικρατούσαν ακραίες καιρικές συνθήκες, ωστόσο η αναμέτρηση διεξήχθη κανονικά.