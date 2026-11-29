Γνωστοί έγιναν οι ορισμοί των διαιτητών για τις αναμετρήσεις της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας με το όνομα του Βασίλη Φωτιά να ξεχωρίζει.

Ο Έλληνας διαιτητής θα διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που θα διεξαχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στις 19:00.

Στο VAR θα βρίσκεται ολλανδικό δίδυμο, το ίδιο που θα εκτελέσει χρέη και στο αποψινό ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Ο λόγος για τους Μαρτίνους Φαν Μπέκελ και Ρίτσαρντ Μάρτενς.

Οι διαιτητές στις υπόλοιπες αναμετρήσεις

Το το Καλαμάτα-ΠΑΟΚ θα διευθύνει ο Ντάουλας, το ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης ο Κατσικογιάννης, το ΟΦΗ-Βόλος ο Φίτσας, το Άρης-Πανσερραϊκός ο Κατόπης, το Ατρόμητος-Νέστος ο Μέγας, το Κηφισιά-ΑΕΛ ο Ματσούκας και το Νίκη Βόλου-Μαρκό ο Κούκουλας. Σημειώνεται ότι όλοι αγώνες θα διεξαχθούν την Τετάρτη (2/12) στις 19:00, ενώ τα ματς σε Βόλο, "Βικελίδης", Περιστέρι και Λεωφόρο δεν θα έχουν VAR.

Αναλυτικά οι διαιτητές:

Νίκη Βόλου-Μαρκό: Κούκουλας (Ψύλλος, Νταβέλας, 4ος Τζίκας)

Καλαμάτα-ΠΑΟΚ: Ντάουλας (Τσολακίδης, Μπαλιάκας, 4ος Μόσχου, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης)

ΟΦΗ-Βόλος: Φίτσας (Αρμακόλας, Στεφανής, 4ος Κατοίκος, Παπαδόπουλος, Τσιμεντερίδης)

Άρης-Πανσερραϊκός: Κατόπης (Κλεπετσάνης, Μαυροκορδόπουλος, 4ος Κεχαγιάς)

Ατρόμητος-Νέστος: Μέγας (Μηνούδης, Βαλιώτης, 4ος Γεωργόπουλος)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Φαν Μπέκελ, Μάρτενς)

Κηφισιά-ΑΕΛ: Ματσούκας (Πάτρας, Χριστοδούλου, 4ος Αλατσάκης)

ΑΕΚ-Αστέρας: Κατσικογιάννης (Κομισοπούλου, Φραγκιαδάκης, 4ος Κόκκινος, VAR: Ευαγγέλου, Τσέτεσιλας)