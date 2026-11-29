Την ευκαιρία να αξιοποιήσει την αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση του Ολυμπιακού θέλει να εκμεταλλευτεί ο Άρης, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες στη Θεσσαλονίκη, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.

Οι «κίτρινοι» προέρχονται από σημαντική εκτός έδρας νίκη στην Τρίπολη, η οποία μάλιστα ήρθε με buzzer beater, αποτέλεσμα που ανέβασε ακόμη περισσότερο την ψυχολογία τους. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μετρά πλέον πέντε νίκες στις έξι τελευταίες αγωνιστικές και θέλει να δώσει συνέχεια στο θετικό της σερί, απέναντι σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο.

Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός καλείται να αφήσει πίσω του την ήττα με 4-2 από τη Μίλαν για το UEFA Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν προβληματίζονται μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, καθώς προηγήθηκαν με 2-0, πριν χάσουν τον έλεγχο και γνωρίσουν την ανατροπή.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ καλείται πλέον να ανασυνταχθεί, τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά, έχοντας μπροστά της μία δύσκολη αποστολή στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε, στο πρωτάθλημα τα περιθώρια για νέες απώλειες είναι περιορισμένα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει προβάδισμα τεσσάρων βαθμών στην κορυφή.

Έτσι, ο Ολυμπιακός αναζητά άμεση αντίδραση, ενώ ο Άρης θέλει να εκμεταλλευτεί την ευρωπαϊκή επιβάρυνση των Πειραιωτών και να προσθέσει ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα στη συγκομιδή του.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports2 League.