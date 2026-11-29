Την έντονη δυσαρέσκειά της για τα ρατσιστικά σχόλια που δέχθηκαν ποδοσφαιριστές της από την εξέδρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μάλαγα, εξέφρασε η Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο ισπανικός σύλλογος καταδίκασε απερίφραστα τα περιστατικά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία ανοχή σε συμπεριφορές που προωθούν τον ρατσισμό και τις διακρίσεις.

Μάλιστα, επικαλούμενη και σχετικά βίντεο από το περιστατικό, η Μπιλμπάο έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στην κοινωνία.

Η ανακοίνωση της Μπιλμπάο:

«Η Athletic Club καταδικάζει απερίφραστα τις ρατσιστικές προσβολές που απευθύνθηκαν από την εξέδρα προς τους ποδοσφαιριστές μας κατά τη διάρκεια του Μάλαγα-Αθλέτικ. Δεν υπάρχει χώρος για τον ρατσισμό ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στην κοινωνία που θέλουμε. Μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης».