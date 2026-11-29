Η Αθλέτικ Μπιλμπάο καταγγέλλει ρατσιστικές επιθέσεις από οπαδούς της Μάλαγα
Μέσω επίσημης ανακοίνωσης, η Αθλέτικ Μπιλμπάο καταδίκασε τα ρατσιστικά σχόλια εις βάρος ποδοσφαιριστών της.
Την έντονη δυσαρέσκειά της για τα ρατσιστικά σχόλια που δέχθηκαν ποδοσφαιριστές της από την εξέδρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μάλαγα, εξέφρασε η Αθλέτικ Μπιλμπάο.
Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο ισπανικός σύλλογος καταδίκασε απερίφραστα τα περιστατικά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία ανοχή σε συμπεριφορές που προωθούν τον ρατσισμό και τις διακρίσεις.
Μάλιστα, επικαλούμενη και σχετικά βίντεο από το περιστατικό, η Μπιλμπάο έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στην κοινωνία.
Η ανακοίνωση της Μπιλμπάο:
«Η Athletic Club καταδικάζει απερίφραστα τις ρατσιστικές προσβολές που απευθύνθηκαν από την εξέδρα προς τους ποδοσφαιριστές μας κατά τη διάρκεια του Μάλαγα-Αθλέτικ. Δεν υπάρχει χώρος για τον ρατσισμό ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στην κοινωνία που θέλουμε. Μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης».