Με εμφατικές νίκες συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους στη Waterpolo League Ανδρών ο Παναθηναϊκός και ο ΝΟ Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με το εντυπωσιακό 18-2 του Εθνικού Πειραιά στο Σεράφειο κολυμβητήριο, φτάνοντας τους 24 βαθμούς και ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Οι «πράσινοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ μετά το πρώτο γκολ των φιλοξενούμενων, όμως στη συνέχεια κυριάρχησαν απόλυτα. Με όπλο την εξαιρετική τους άμυνα, κράτησαν τον Εθνικό χωρίς γκολ για περίπου 25 λεπτά και πραγματοποίησαν ένα εντυπωσιακό σερί 16-0.

Οκτάλεπτα: 3-1, 6-0, 5-0, 4-1.

Εξίσου παραγωγική ήταν η εμφάνιση της Βουλιαγμένης, η οποία επικράτησε με 23-14 του ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ στο κολυμβητήριο του Λαιμού. Η ομάδα του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς έφτασε τους 22 βαθμούς και βρίσκεται στη δεύτερη θέση, έχοντας μάλιστα έναν αγώνα λιγότερο, απέναντι στον ΓΣ Περιστερίου, που είναι προγραμματισμένος για τις 2 Δεκεμβρίου.

Ο ΝΟΒ είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος, παρουσιάζοντας μεγάλη αποτελεσματικότητα στην επίθεση και καλύτερη αμυντική λειτουργία. Πρώτοι σκόρερ των νικητών ήταν ο Τρούλος με έξι γκολ και ο Μαντζουρίδης με πέντε. Από την άλλη, ο ΝΟ Χίου παρέμεινε στους επτά βαθμούς και στην ένατη θέση της κατάταξης.

Οκτάλεπτα: 4-2, 5-3, 7-4, 7-5.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής:

Ολυμπιακός – Πανιώνιος 18-11

ΑΝΟΓ – Απόλλων Σμύρνης 4-15

ΝΟ Χανίων – Γ.Σ Περιστερίου 12-17

ΝΟ Βουλαγμένης – ΝΟ Χίου 23-14

ΠΑΟΚ – Ηλυσιακός 22-14

ΑΟ Παλαιού Φαλήρου – Υδραϊκός 8-10

Παναθηναϊκός – Εθνικός 18-2