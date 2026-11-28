Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 3-0 σετ του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη με ένα πολύτιμο τρίποντο.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκε να δείξουν χαρακτήρα στο πρώτο σετ, καθώς ο ΠΑΟΚ έφτασε μία ανάσα από το να πάρει το προβάδισμα. Ο Δικέφαλος είχε την ευκαιρία να κλείσει το σετ στο 24-23, ωστόσο τα λάθη του Μπέργκερ έδωσαν την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να επιστρέψουν και τελικά να επικρατήσουν με 30-32.

Στο δεύτερο σετ, η ομάδα του Ολυμπιακού ανέβασε την απόδοσή της, πήρε από νωρίς σημαντικό προβάδισμα και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους. Με πρωταγωνιστές τους Σπένσερ και Ράπτη, οι Πειραιώτες έφτασαν με άνεση στο 17-25, κάνοντας το 0-2.

Στο τρίτο σετ, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του ΠΑΟΚ και με αποτελεσματικές επιθέσεις κατάφεραν να διατηρήσουν τη διαφορά μέχρι το τέλος. Το 21-25 διαμόρφωσε το τελικό 0-3, με τον Ολυμπιακό να φεύγει από το Παλατάκι με μία σημαντική νίκη και το απόλυτο των βαθμών.

Τα σετ: 30-32, 17-25, 21-25.