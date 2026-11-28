Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ατρόμητου για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι (Κυριακή 29/11, 17:00), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να κάνει γνωστή την αποστολή.

Ο Σέρβος προπονητής έχει δύο τραυματισμούς να διαχειριστεί και έναν τιμωρημένο. Συγκεκριμένα, εκτός πλάνων βρίσκεται ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, ο οποίος είχε δεχθεί χτύπημα στην προπόνηση της προηγούμενης Πέμπτης και συνεχίζει την αποκατάσταση, καθώς και ο Σωτήρης Τσιλούλης, που ταλαιπωρείται από ίωση.

Από εκεί και πέρα, εκτός αποστολής είναι και ο Σταύρος Πνευμονίδης, που έχει συμπληρώσει κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του στη συγκεκριμένη συνάντηση.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ατρόμητου: Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Τσαγδής, Τσακμάκης, Γκαρθία, Χότζα, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Τσιγγάρας, Σερζίνιο, Οφόρι, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Περέα, Τσαντίλας.