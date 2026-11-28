Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ παραχώρησε ο Γιώργος Καλαϊτζάκης, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη νέα σελίδα στην καριέρα του και θέτοντας ψηλά τον πήχη για τη συνέχεια της σεζόν.

Ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ αναφέρθηκε στις φιλοδοξίες της Ένωσης, στην πορεία της στο BCL και στην προοπτική συμμετοχής στο Final Four της διοργάνωσης, τονίζοντας πως βασικός στόχος της ομάδας πρέπει να είναι η κορυφή σε κάθε διοργάνωση.

Οι δηλώσεις του Καλαϊτζάκη:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, που έρχομαι στην ΑΕΚ, ένα σύλλογο με μεγάλη ιστορία, με κόσμο. Η εξέλιξη αυτή δεν με αγχώνει, ωστόσο, μού προσθέτει αυτονόητα ευθύνες και αυτό είναι που πρέπει να διαχειριστώ. Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά και ό,τι μου πει ο προπονητής μου θα το κάνω.

Είναι πολύ σημαντικό, που βρισκόμαστε στην πρώτη θέση στον Όμιλο στο BCL, μία διοργάνωση που η ΑΕΚ πρωταγωνιστεί σταθερά. Η ομάδα πέρασε και περνά ατυχίες, αλλά με την πάροδο του χρόνου, θεωρώ, ότι θα γίνουμε πιο συμπαγείς και θα διεκδικήσουμε την πρόκριση στο F4 του BCL, που ειδικά εφέτος έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ για τους γνωστούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΚ πρέπει να στοχεύει στην κορυφή παντού, και θα προσπαθήσω να συμβάλλω προς αυτή την κατεύθυνση, παρότι το περιβάλλον γύρω μας είναι πιο ανταγωνιστικό από ποτέ».