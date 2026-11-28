Τα… ραντάρ του Άρη δεν σταματούν να ψάχνουν την ενίσχυση του ρόστερ. Προκειμένου η ομάδα να γίνει ισχυρότερη στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων εντός κι εκτός συνόρων. Στο πλαίσιο αυτό, ένα απ’ τα ονόματα που απασχολεί έντονα, είναι αυτό του Νέμανια Νέντοβιτς.

Ο πολύπειρος Σέρβος γκαρντ, έχει ιδιαίτερο «δέσιμο» με την Ελλάδα, από τη διετία που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό. Στα 35 του χρόνια είναι χωρίς συμβόλαιο και οι Θεσσαλονικείς θα ήθελαν να έχουν έναν παίκτη με τις παραστάσεις και την ποιότητά του στο ρόστερ.

Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κίνηση, δεν αποκλείεται όμως αυτό να συμβεί τις επόμενες μέρες. Ο «Νέντο» είναι… σεσημασμένος σουτέρ, με τεράστια καριέρα στην EuroLeague, ενώ έχει περάσει και από το ΝΒΑ.

Αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό τη διετία 2020-2022, ενώ επί σειρά ετών υπήρξε μέλος της Εθνικής Σερβίας. Στην καριέρα του στην EuroLeague είχε 11,5 πόντους μέσο όρο, με 2,7 ασίστ και 1,6 ριμπάουντ.