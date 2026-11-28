Η Μαρκό και ο ΠΑΟΚ Β αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, σε ένα παιχνίδι με αρκετές ευκαιρίες και δραματικό φινάλε, καθώς οι γηπεδούχοι κατάφεραν να αποφύγουν την πρώτη τους φετινή ήττα στη Super League 2 στις καθυστερήσεις.

Η εξέλίξη του αγώνα:

Η Μαρκό μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησε μόλις στα πρώτα λεπτά. Μετά από σέντρα του Μπουσάι, ο Μίλερ επιχείρησε διαγώνιο σουτ, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Νικολακούλη.

Ο ΠΑΟΚ Β απάντησε στο 19', όταν ο Κανίς πραγματοποίησε όμορφη ατομική προσπάθεια, πέρασε δύο αντιπάλους, αλλά το σουτ του κόντραρε στον Μπουσάι και κατέληξε σε κόρνερ. Στο 24' οι γηπεδούχοι έφτασαν ξανά κοντά στο γκολ, με τον Τσάκνη να εκτελεί στην κίνηση και τον Νικολακούλη να απομακρύνει σε κόρνερ.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Μαρκό στο πρώτο μέρος ήρθε στο 38', όταν έχασε τρεις διαδοχικές φορές την ευκαιρία να σκοράρει. Ο Ελ Αραμπί έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Μπετσίροβιτς, αλλά ο Νικολακούλης απέκρουσε με τα πόδια. Στη συνέχεια, τα σουτ των Σμάλη και Σεμπά σταμάτησαν πάνω στον Τσιότα, με την μπάλα να καταλήγει τελικά σε κόρνερ.

Στο 42' ο ΠΑΟΚ Β απείλησε με τον Αβράμπο, ο οποίος βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Έξαρχο. Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Καραγκέας σέντραρε από αριστερά και ο Σιφναίος με δυνατή κεφαλιά έγραψε το 0-1.

Στο δεύτερο μέρος η Μαρκό πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση, χωρίς όμως να βρίσκει εύκολα διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία. Στο 60' ο Ίκομπονγκ επιχείρησε μακρινό σουτ στην αντεπίθεση, με την μπάλα να περνά αρκετά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Οκτώ λεπτά αργότερα, ο Μίλερ δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, αλλά ο Αβράμπο παρενέβη και έδιωξε σε κόρνερ. Η Μαρκό συνέχισε να πιέζει και στο 72' ο Ελ Αραμπί έστειλε με κεφαλιά την μπάλα μακριά από την εστία. Στο 78' ο Μαροκινός επιθετικός απείλησε ξανά με το κεφάλι, χωρίς να βρει στόχο, ενώ στο 82' ο Νικολακούλης μπλόκαρε την προσπάθεια του Αλεξόπουλου.

Η επιμονή των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Μεντόσα, ο Αλεξόπουλος βρέθηκε αμαρκάριστος και με πλασέ στην κίνηση διαμόρφωσε το τελικό 1-1, στερώντας από τον ΠΑΟΚ Β τη νίκη.