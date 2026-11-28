Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της πρόσφατης ιστορίας της. Η αναμέτρηση με την Ισπανία αποκτά χαρακτήρα τελικού, καθώς ενδεχόμενη ήττα θα σημάνει τον οριστικό αποκλεισμό της Ελλάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια.

Η ελληνική αποστολή αναχώρησε με προορισμό την Κομποστέλα της Ισπανίας. Εκεί, η «γαλανόλευκη» θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη «ρόχα» σε μια αναμέτρηση όπου δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες.