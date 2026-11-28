Σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στην Αγγλία και την Premier League ξεχωρίζει η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που υποδέχεται στις 17:00 τη Μπρέντφορντ .

Στη Bundesliga η «λαβωμένη» Μπάγερν Μονάχου που έχει χάσει τον Χάρι Κέιν και τον Μάικλ Ολίσε από την περασμένη αγωνιστική, αλλά και τον Τζαμάλ Μουσιάλα που έπαθε υποτροπή, αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Αμβόυργο.

Η φετινή πρωτοπόρος της Serie A με τον Χρήστο Μανδά κάτω από τα γκολποστ, Λάτσιο δοκιμάζεται στο Τορίνο.

Τέλος, στη La Liga οι δύο ομάδες της Μαδρίτης, Ατλέτικο και Ρεάλ αντιμετωπίζουν την Έλτσε και την Αλαβές αντίστοιχα.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ - Μπρέντφορντ 17:00, Nova Sports Premier League

Αμβούργο - Μπάγερν Μονάχου, 16:30, Nova Sports 3

Έλτσε - Ατλέτικο Μαδρίτης 19:30, Magenta Sports 3 League

Ρεάλ Μαδρίτης - Αλαβές 22:00, Magenta Sports 3 League

Τορίνο - Λάτσιο, 19:00, Magenta Sports 1