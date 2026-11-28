Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή (29/11, 21:00) στην Allwyn Arena, για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Μετά την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Κόμο, η «Ένωση» στρέφει πλέον όλη την προσοχή της στο πρωτάθλημα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καλείται να καταλήξει στις επιλογές του για το αρχικό σχήμα. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα βρίσκεται στον πάγκο λόγω τιμωρίας, ωστόσο έχει αρκετά ζητήματα να αξιολογήσει ενόψει του ντέρμπι.

Ο Ραζβάν Μάριν, ο οποίος δεν ήταν τιμωρημένος στον αγώνα με την Καλαμάτα, θα επιστρέψει στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, με τον Κάαν Κάιρινεν να συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες να βρεθεί στο πλευρό του Ρουμάνου στον άξονα. Ο Φινλανδός μέσος είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα τραυματισμού μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός από την αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Στη συνέχεια, ταξίδεψε στην Ιταλία και πήρε χρόνο συμμετοχής απέναντι στην Κόμο, δείχνοντας ότι έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε. Η τελευταία φορά που είχε ξεκινήσει βασικός ήταν στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον διεκδικεί με αξιώσεις μια θέση στο αρχικό σχήμα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστροφή του Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ο Μαυριτανός εξτρέμ, ο οποίος δεν έπαιξε στο Κόμο, εκτίοντας την πρώτη από τις δύο αγωνιστικές τιμωρίας του στο Champions League, θα είναι ξανά διαθέσιμος για τον Νίκολιτς. Η απουσία του στο παιχνίδι της Ιταλίας ήταν αισθητή, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς κι επιδραστικούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, πραγματοποιώντας για δεύτερη διαδοχική σεζόν πολύ καλές εμφανίσεις.

Στην προηγούμενη αγωνιστική υποχρέωση της «Ένωσης» για το πρωτάθλημα, απέναντι στην Καλαμάτα, ο Κοϊτά ήταν εκείνος που έκανε τη διαφορά, πραγματοποιώντας ακόμη μία ολοκληρωμένη εμφάνιση στη δεξιά πλευρά. Εκεί, άλλωστε, τον χρησιμοποιεί σταθερά το τελευταίο διάστημα ο Σέρβος τεχνικός, με τον Μαυριτανό να παρουσιάζει τα καλύτερα αγωνιστικά του δείγματα.

Η θέση στην οποία θα επιλέξει να τον τοποθετήσει ο Νίκολιτς αποτελεί ένα από τα βασικά διλήμματα για την ενδεκάδα κι αυτό γιατί υπάρχει κι ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος επίσης αποδίδει καλύτερα όταν αγωνίζεται από τη δεξιά πλευρά. Ο ίδιος, μάλιστα, είχε αναφέρει πριν από το παιχνίδι με την Κόμο ότι αυτή είναι η θέση στην οποία αισθάνεται πιο άνετα και θεωρεί ότι του ταιριάζει περισσότερο.

Εφόσον ο Κοϊτά παραμείνει στο δεξί άκρο, ο Μάγερ θα χρειαστεί είτε να μετακινηθεί στην αριστερή πλευρά είτε να χρησιμοποιηθεί στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δίπλα στον Μαρίν. Αντίθετα, αν ο Νίκολιτς επιλέξει να τοποθετήσει τον Μαυριτανό αριστερά, τότε ο Κροάτης θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στη δεξιά πτέρυγα.

Σε κάθε περίπτωση, σημαντικό ρόλο θα παίξει κι ο τρόπος λειτουργίας των δύο πλευρών, καθώς η λογική των επιλογών δείχνει ότι ο παίκτης που θα αγωνιστεί απέναντι από τον Κοϊτά θα έχει τη δυνατότητα να συγκλίνει προς τον άξονα, αφήνοντας στον Μαυριτανό το πλάτος της επίθεσης, όπως συμβαίνει συνήθως. Από εκεί και πέρα, η παρουσία ή όχι του Μάγερ στη μεσαία γραμμή μπορεί να επηρεάσει και τον παρτενέρ του Μάριν στον άξονα. Έτσι, ο Κοϊτά εξελίσσεται σε ρυθμιστή των επιλογών του Νίκολιτς για το ντέρμπι. Η πλευρά στην οποία θα αγωνιστεί θα επηρεάσει άμεσα τη θέση του Μάγερ, αλλά και τις τελικές αποφάσεις για τη μεσαία γραμμή.

Αντίθετα, λιγότερα ερωτήματα υπάρχουν για την κορυφή της επίθεσης. Οι Λούκα Γιόβιτς και Μπαρνάμπας Βάργκα έχουν το προβάδισμα για να συνθέσουν το δίδυμο στην επίθεση της ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ, ενώ στην άμυνα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο.