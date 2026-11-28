Με δύο σημαντικές απουσίες θα ταξιδέψει ο Asteras AKTOR στον Βόλο, για την αναμέτρηση της Παρασκευής (28/11, 17:00) με την τοπική ομάδα στο Πανθεσσαλικό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Γκονσάλο Φέιο ανακοίνωσε την αποστολή των Αρκάδων για το παιχνίδι, από την οποία απουσιάζουν οι Δημήτρης Κουρμπέλης και Χουλιάν Μπαρτόλο. Αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και δεν είχαν καταφέρει να ενισχύσουν την ομάδα ούτε στην προηγούμενη αναμέτρηση απέναντι στον Άρη.

Έτσι, ο τεχνικός του Asteras AKTOR καλείται να καταστρώσει τα πλάνα του χωρίς δύο ποδοσφαιριστές που παραμένουν εκτός λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Η αποστολή του Asteras AKTOR

Παπαδόπουλος, Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Γκέζος, Ριέρα, Κώτσιρας, Μέντες, Σίλβα, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Κιμπιόκα, Πέρες