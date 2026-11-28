Η αποκατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια συνεχίζεται, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να βρίσκεται στον δρόμο της επιστροφής μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο αριστερό γόνατο.

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, αναφέρθηκε στην κατάστασή του, δίνοντας πληροφορίες για την πρόοδο που έχει σημειώσει, αλλά και για τον χρόνο που θα χρειαστεί μέχρι να επιστρέψει στη δράση.

Ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο, στις πρώτες του εμφανίσεις με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας, βάζοντας πρόωρο φρένο στο ξεκίνημά του στη Bundesliga.

Η διάγνωση του τραυματισμού κι η εκτίμηση για πολύμηνη απουσία οδήγησαν τους Βεστφαλούς στην απόφαση να κινηθούν για την απόκτηση ενός ακόμη ποδοσφαιριστή, παρότι αρχικά δεν είχαν σχεδιάσει επιπλέον μεταγραφική ενίσχυση. Τελικά, η Ντόρτμουντ απέκτησε τον Ίθαν Νουανέρι από την Άρσεναλ με τη μορφή δανεισμού.

Στο μεταξύ, ο Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιστροφής του, με τον Όλε Μπουκ να μεταφέρει τα νεότερα για την πορεία της αποθεραπείας του. Ο αθλητικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας μίλησε για τον Έλληνα διεθνή, στο πλαίσιο της 54ης εκδήλωσης «Brinkhoff’s Ballgefluster», στην οποία έδωσαν το «παρών» περίπου 100 προσκεκλημένοι.

Όπως αποκάλυψε, η κατάσταση του 22χρονου μεσοεπιθετικού εξελίσσεται θετικά, καθώς έχει πλέον τη δυνατότητα να κινείται ξανά χωρίς περιορισμούς. Παρά την πρόοδο που έχει καταγράψει, πάντως, ξεκαθάρισε πως απαιτείται ακόμη υπομονή και προσεκτική διαχείριση, λόγω της φύσης του τραυματισμού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Όλε Μπουκ:

«Η κατάστασή του είναι καλή, δεδομένων των συνθηκών. Βρίσκεται στον σωστό δρόμο και μπορεί πλέον να κινείται ξανά ελεύθερα. Ωστόσο, θα χρειαστεί ακόμη λίγος χρόνος, διότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με έναν τέτοιο τραυματισμό».

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στην αγωνιστική κατάσταση του Κωνσταντέλια, καθώς θέλησε να αναδείξει και τον χαρακτήρα του, υπογραμμίζοντας τη θετική επιρροή που έχει στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές ακόμη και κατά τη διάρκεια της απουσίας του.

«Ακόμα και όταν είναι τραυματίας, παραμένει τόσο θετικός και δίνει ενέργεια στους άλλους παίκτες. Τους βοηθάει όταν δεν παίζουν ή όταν υπάρχει απογοήτευση αλλού. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Αυτό κάνει ακόμα πιο λυπηρό το γεγονός ότι δεν μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή.

Όλοι μπορούσαν να δουν μέσα σε λίγα λεπτά ότι βρίσκεται στο απόλυτο κορυφαίο επίπεδο ως ποδοσφαιριστής. Θα μας το δείξει ξανά».