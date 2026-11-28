Η προσπάθεια της Ίντερ Μαϊάμι να διατηρήσει τα σκήπτρα της στο MLS ολοκληρώθηκε πρόωρα. Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι ηττήθηκε 1-0 από την Κολόμπους Κρου, η οποία επικράτησε με 2-0 νίκες στη σειρά κι εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση των playoffs.

Η ομάδα του Οχάιο πέτυχε μια μεγάλη έκπληξη, αφήνοντας εκτός συνέχειας ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μάλιστα, είχε βάλει τις βάσεις για την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι, όταν στις 21 Νοεμβρίου επικράτησε με το εμφατικό 3-0 στην έδρα της Ίντερ Μαϊάμι.

Στη δεύτερη αναμέτρηση, που διεξήχθη στο Οχάιο, οι φιλοξενούμενοι αναζήτησαν την αντίδραση, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να βρουν δίχτυα. Οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν το παιχνίδι και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να «κλειδώσουν» τη νίκη.

Αυτή ήρθε στις καθυστερήσεις, με πρωταγωνιστή τον Ζαρουρί. Ο ποδοσφαιριστής που ανήκει στον Παναθηναϊκό έδωσε την ασίστ στον Σαντιάγο Ροντρίγκες, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην περιοχή της Ίντερ Μαϊάμι και με κοντινό βολέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Έτσι, η Κολόμπους Κρου πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στη σειρά κι απέκλεισε την ομάδα του Μέσι, βάζοντας τέλος στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τον περσινό τίτλο της.

Τα highlights του αγώνα