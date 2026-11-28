Το όνομα του έχει συνδεθεί αρκετά τις τελευταίες ημέρες με την Ιταλία και μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον της Μίλαν για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού, στη λίστα των μνηστήρων φαίνεται πως προστίθεται και η Γιουβέντους.

Σύμφωνα με το Ιταλικό «tuttojuve» η «μεγάλη κυρία» έχει ζητήσει επίσημα να ενημερωθεί για τον 26χρονο κεντρικό επιθετικό, θέλοντας να μάθει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα η περίπτωση του Ιωαννίδη θεωρείται εφικτή λόγω του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής του με τη Σπόρτινγκ και η διοίκηση της Γιουβέντους εξετάζει το σενάριο απόκτησης του Έλληνα επιθετικού με τη μορφή δανεισμού.

Προς το παρόν, η υπόθεση βρίσκεται σε διερευνητικό στάδιο, χωρίς να προκύπτει η κατάθεση επίσημης μεταγραφικής πρότασης.