Super League 2: Αναμετρήσεις με φόντο την άνοδο – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (28/11)
Η 13η αγωνιστική της Super League 2 ξεκινά σήμερα (28/11) με τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, καθώς Μαρκό, Πανσερραϊκός και Νίκη Βόλου θέλουν τη νίκη για να συνεχίσουν την πορεία τους στη μάχη που δίνουν για άνοδο στη «μεγάλη» κατηγορία.
Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (28/11), με τις οποίες ξεκινά η 13η αγωνιστική της Super League 2. Το ενδιαφέρον στρέφεται σε Μαρκόπουλο, Σέρρες και Τρίπολη, όπου οι ομάδες που διεκδικούν την άνοδο καλούνται να δώσουν σημαντικές εξετάσεις.
LIVE MATCH: Μαρκό – ΠΑΟΚ Β' (14:45, ΕΡΤ2)
Στο Μαρκόπουλο, η Μαρκό θέλει να επιστρέψει στις νίκες, φιλοξενώντας τον ΠΑΟΚ Β'. Η πρωτοπόρος και αήττητη ομάδα προέρχεται από την ισοπαλία στον Πύργο κι έχει ως στόχο να συνεχίσει την πορεία της στην κορυφή. Για τη δεύτερη ομάδα του «Δικεφάλου του Βορρά», ο Στέλιος Μαλεζάς έχει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες, στην προσπάθεια να φύγει με αποτέλεσμα από την Αττική.
LIVE MATCH: Πανσερραϊκός – Πύργος (15:00)
Στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Πύργο, έχοντας ως σύμμαχο την εξαιρετική παρουσία του στην έδρα του, όπου μετρά μόνο νίκες. Τα «λιοντάρια», παρά την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών, έχουν καταφέρει να πλησιάσουν στο -4 από τις δύο πρώτες θέσεις, μετρώντας τρεις διαδοχικές νίκες.
Η ομάδα της Ηλείας, από την άλλη, ταξιδεύει στις Σέρρες με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την πρώτη εκτός έδρας νίκη της, με το εμφατικό 6-1 απέναντι στη Ζάκυνθο στο Μαρκόπουλο.
LIVE MATCH: Αστέρας AKTOR Β' – Νίκη Βόλου (15:00)
Το τρίτο παιχνίδι της ημέρας διεξάγεται στην Τρίπολη, εκεί όπου ο Αστέρας AKTOR Β' αντιμετωπίζει τη Νίκη Βόλου. Η ομάδα του Γιάννη Κοντοέ θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα στη Λάρισα από την ΑΕΛ, ωστόσο έχει απέναντί της ένα ιδιαίτερα φορμαρισμένο σύνολο.
Η Νίκη Βόλου μετρά πέντε συνεχόμενες νίκες, παραμένει αήττητη από τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Αλέκος Βοσνιάδης κι έχει ανέβει στη δεύτερη θέση, όπου ισοβαθμεί με την ΑΕΛ.
Η βαθμολογία της Super League 2