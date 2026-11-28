Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (28/11), με τις οποίες ξεκινά η 13η αγωνιστική της Super League 2. Το ενδιαφέρον στρέφεται σε Μαρκόπουλο, Σέρρες και Τρίπολη, όπου οι ομάδες που διεκδικούν την άνοδο καλούνται να δώσουν σημαντικές εξετάσεις.

Στο Μαρκόπουλο, η Μαρκό θέλει να επιστρέψει στις νίκες, φιλοξενώντας τον ΠΑΟΚ Β'. Η πρωτοπόρος και αήττητη ομάδα προέρχεται από την ισοπαλία στον Πύργο κι έχει ως στόχο να συνεχίσει την πορεία της στην κορυφή. Για τη δεύτερη ομάδα του «Δικεφάλου του Βορρά», ο Στέλιος Μαλεζάς έχει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες, στην προσπάθεια να φύγει με αποτέλεσμα από την Αττική.

Στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Πύργο, έχοντας ως σύμμαχο την εξαιρετική παρουσία του στην έδρα του, όπου μετρά μόνο νίκες. Τα «λιοντάρια», παρά την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών, έχουν καταφέρει να πλησιάσουν στο -4 από τις δύο πρώτες θέσεις, μετρώντας τρεις διαδοχικές νίκες.

Η ομάδα της Ηλείας, από την άλλη, ταξιδεύει στις Σέρρες με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την πρώτη εκτός έδρας νίκη της, με το εμφατικό 6-1 απέναντι στη Ζάκυνθο στο Μαρκόπουλο.

Το τρίτο παιχνίδι της ημέρας διεξάγεται στην Τρίπολη, εκεί όπου ο Αστέρας AKTOR Β' αντιμετωπίζει τη Νίκη Βόλου. Η ομάδα του Γιάννη Κοντοέ θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα στη Λάρισα από την ΑΕΛ, ωστόσο έχει απέναντί της ένα ιδιαίτερα φορμαρισμένο σύνολο.

Η Νίκη Βόλου μετρά πέντε συνεχόμενες νίκες, παραμένει αήττητη από τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Αλέκος Βοσνιάδης κι έχει ανέβει στη δεύτερη θέση, όπου ισοβαθμεί με την ΑΕΛ.

Η βαθμολογία της Super League 2