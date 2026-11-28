Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ήταν αμφίβολος, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μίλαν.

Ο Ρέτσος, εν τέλει, υπολογίζεται κανονικά για την αναμέτρηση της Κυριακής (29/11), ωστόσο το αν θα ξεκινήσει βασικός θα το αποφασιστεί την τελευταία στιγμή από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

LIVE MATCH: Άρης - Ολυμπιακός (19:00, Novasports 2 League)

Από εκεί και πέρα, στην «ερυθρόλευκη» αποστολή βρίσκεται ο Πασχάλης Τουφάκης, ενώ εκτός έμεινε ο Χρήστος Φίλης. Αξίζει να θυμίσουμε ότι Πουέρτα, Έσε, Τσικίνιο και Μπέιλι δεν υπολογίζονται, λόγω τραυματισμών.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Άρη: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Ρόκα, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον, Μάριους.