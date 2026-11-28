Το 2026 είναι αναμφισβήτητα η χρονιά του Μπάμπη Κωστούλα! Ο νεαρός επιθετικός έχει καταφέρει τη φετινή σεζόν να καθιερωθεί στην κορυφή της επίθεσης της Μπράιτον με τις εμφανίσεις του να οδηγούν τους «Γλάρους» στο καλύτερό τους ξεκίνημα στην Premier League και τον ίδιο να κερδίζει τις εντυπώσεις με τις επιδόσεις του και να γίνεται συχνά θέμα συζήτησης στο «νησί».

Με τις εμφανίσεις του φαίνεται πως κέρδισε και την προτίμηση των φιλάθλων, καθώς αναδείχθηκε νικητής του Golden Boy Web.

Το Golden Boy Web αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία του θεσμού των βραβείων Golden Boy, που διοργανώνει η ιταλική εφημερίδα «Tuttosport», με τον νικητή να αναδεικνύεται μέσα από την ψηφοφορία του κοινού και όχι από την επιτροπή δημοσιογράφων που απονέμει το κεντρικό βραβείο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές ο Κωστούλας ήταν ο αγαπημένος νεαρός ποδοσφαιριστής του κοινού καθ΄όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

https://www.instagram.com/p/DgSIqqtxOuj/

«Ο Χαράλαμπος Κωστούλας είναι ο νικητής του Golden Boy Web! Ο επιθετικός της Μπράιτον ήταν ο αγαπημένος των φιλάθλων καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κερδίζοντας τις καρδιές τους με τις εμφανίσεις του!», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η εν λόγω διάκριση παραμένει σε Ελληνικά χέρια, καθώς το 2025 νικητής είχε αναδειχθεί ο Χρήστος Μουζακίτης.