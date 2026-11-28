ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Αναχώρησε για Αθήνα ο «Δικέφαλος του Βορρά» - Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Λίσι
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με την ΑΕΚ κι αναχώρησε με προορισμό την Αθήνα, με τον Αλέσιο Λίσι να μην ανακοινώνει αποστολή.
Η αντίστροφη μέτρηση για το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει, με τις δύο ομάδες να ετοιμάζονται για τη μεταξύ τους αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Κυριακή (29/11), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.
LIVE MATCH: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (21:00, Magenta Sport 1 League)
Οι Θεσσαλονικείς πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου (28/11) την τελευταία τους προπόνηση πριν από το παιχνίδι και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο ταξίδι με προορισμό την Αθήνα.
Ο Αλέσιο Λίσι δεν γνωστοποίησε τις επιλογές του για την αποστολή, ωστόσο ο Σερίφ Εντιαγέ αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στη διάθεσή του. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε και βρίσκεται στις επιλογές του Ιταλού τεχνικού ενόψει του ντέρμπι «Δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια.