Η αντίστροφη μέτρηση για το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει, με τις δύο ομάδες να ετοιμάζονται για τη μεταξύ τους αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Κυριακή (29/11), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

LIVE MATCH: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (21:00, Magenta Sport 1 League)

Οι Θεσσαλονικείς πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου (28/11) την τελευταία τους προπόνηση πριν από το παιχνίδι και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο ταξίδι με προορισμό την Αθήνα.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν γνωστοποίησε τις επιλογές του για την αποστολή, ωστόσο ο Σερίφ Εντιαγέ αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στη διάθεσή του. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε και βρίσκεται στις επιλογές του Ιταλού τεχνικού ενόψει του ντέρμπι «Δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια.